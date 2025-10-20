El avance en la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio del Interior (Mininter) ha estado muy por debajo del resto de sectores dentro del Ejecutivo (cuyo promedio de avance bordea el 65%). Junto con el sector Defensa figuran en los dos últimos lugares en porcentaje de ejecución a nivel de ministerios [ver gráfico].

La poca eficiencia en el gasto se combina con la escasa relevancia que ha tenido la seguridad dentro de los fondos para inversión en el Gobierno. Los S/939 millones para obras del Mininter solo representan el 3,8% del presupuesto total para proyectos en todos los sectores (S/24.668 millones).

En detalle

¿En qué estado se encuentran las obras del sector Interior? Las intervenciones previstas para este año involucran la compra de armas y equipamiento, la construcción o remodelación de comisarías, la adquisición de equipos tecnológicos y mejoras en la sanidad policial.

En el 2025 el Mininter ha tenido a su cargo unos 176 proyectos de Sector Interior ha gastado menos del 20% de sus fondos para obras Brecha.. Este ministerio, junto con el de Defensa, son los dos más rezagados en la ejecución presupuestal para proyectos. De las 176 intervenciones previstas para este año, 99 tienen un avance nulo. se le asignaron S/939 millones en el año inversión, que a la fecha han presentado niveles diferenciados de ejecución. De este número, 99 proyectos aún no han recibido fondos y tienen un nivel de ejecución de 0%, mientras que otras 25 tienen un avance acumulado de entre 1% y 50%. Solo 16 proyectos presentan una ejecución completa (100% de avance).

Razones y estrategias

Lucía Nuñovero, especialista en investigación criminal y temas de seguridad de la Universidad del Pacífico, señala que la intervención de actores y partidos políticos, así como la ausencia de buenos equipos gestores con vocación de servicio y que realmente fortalezcan la administración pública han sido dos factores clave que han afectado el funcionamiento dentro del Mininter.

“Para gestionar grandes presupuestos requieres años de programación, de habilitaciones presupuestales, de optimización de los recursos, de especificaciones técnicas. Tenemos una brecha de casi 20 años con algunos países en unidades operativas especializadas, por ejemplo, de lucha contra el lavado de activos, la minería ilegal y el crimen organizado en modalidades extorsiva. Son brechas en bases de datos, análisis de información, logística que no se viene desarrollando. No tenemos cómo procesar telemáticamente información de banca, de telefonía como sí tienen policías de otros países”, explica.

La especialista resalta que, si bien hubo un incremento notable en el presupuesto del Mininter entre el 2026 y el 2017 (que duplicaron los recursos desde S/7 mil millones hasta casi S/13 mil millones), no hubo equipos de gestores que lo administraran de forma eficiente para reducir brechas.

“El tema es pasar por implementar políticas de integridad muy fuertes en el sector, son procesos que tienen casi 10 años. Pero no solamente en esto [gestión], sino a nivel de las admisiones, los procesos de nuevos policías, de nuevos nombramientos, las destituciones y restituciones. Esto mina lo que se llama la cultura organizacional de una policía con valores, que ponga al servicio de los ciudadanos primero y no fines privados de lucro”, añade.

Este diario intentó recoger el punto de vista del Mininter , pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.