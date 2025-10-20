Jorge Falen
Inseguridad ciudadana: Ministerio del Interior ha gastado menos del 20% de sus fondos asignados para proyectos
En lo que va del año, la ola de homicidios e inseguridad que afecta el país ha ido en aumento; sin embargo, la ejecución del presupuesto asignado a proyectos para combatirla está en niveles mínimos. Desde enero a la fecha, los recursos previstos para obras dentro del sector Interior subieron de S/833 millones a S/939 millones, de los cuales solo se ha gastado el 19,9% (S/187 millones), según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

