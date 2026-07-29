El Banco Central de Reserva (BCR) revisó al alza la expansión del PBI para este año de 3,2% a 3,4% en su último Reporte de Inflación, que estará impulsada principalmente por un crecimiento a doble dígito de la inversión privada (12,3%).

Entre el 2016 y el 2025, la tasa de crecimiento promedio (descontando los años de la pandemia) fue de 2,8%, menos de la mitad del ritmo anual registrado entre el 2006 y el 2015 (5,9%), período marcado, en gran parte, por el alto precio de los metales.

La inversión privada, que representa el 80% de la inversión total que se realiza en el país, tendría un tercer año consecutivo de crecimiento (tras una caída de 6,1% en el 2023) y este año alcanzaría su nivel más alto desde el 2012.

“La inversión privada empieza a despertar, y alcanzaría su mayor nivel en 14 años. El BCRP espera un crecimiento de 12,5% al cierre del año, impulsado tanto por inversión minera como por inversión no minera, es decir, construcción, comercio, servicios, energía, industria e infraestructura”, según precisó la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) a El Comercio.

Riesgos a corto plazo

Si bien en el 2026 la economía seguiría recuperándose respecto a años anteriores, la ocurrencia del fenómeno El Niño de intensidad fuerte ralentizaría el crecimiento tanto este año como en el 2027.

Julio Velarde, presidente del ente emisor, resaltó que el crecimiento entre enero y abril fue de 3,6%; pero en mayo solo alcanzó el 1,8% respecto al mismo período del año anterior.

La menor expansión del PBI de ese mes está relacionada con la contracción de actividades primarias importantes como la pesca, que cayó un 73%, mientras que la manufactura primaria, ligada al procesamiento de harina de pescado retrocedió en 41%. El agro cayó en 0,61%, respectivamente.

Carlos Casas, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, comentó que las expectativas de los inversionistas por el nuevo gobierno son positivas.

No obstante, frente factor exógeno que es El Niño, sostuvo que el crecimiento económico al cierre del año sería menor, siendo que el nivel de impacto dependerá de la magnitud del fenómeno climatológico. Agregó que la intensidad de El Niño sería más fuerte durante el primer trimestre de 2027.

Por El Niño, consideró que ello puede llevar a que distintas empresas vuelvan a evaluar sus planes de inversión.

Uno de cada cuatro peruanos es pobre y casi el 5% es pobre extremo

Una de las principales tareas del próximo gobierno será reducir a mayor velocidad los niveles de pobreza y pobreza extrema, que actualmente están por encima de lo reportado antes de la pandemia.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 25,7% de la población (8′828.000 personas) no puede costear una canasta básica de bienes y servicios (valorizada en S/1.848 para una familia de cuatro integrantes). Dentro de este grupo, 1′.614.000 habitantes (equivalente al 4,7% de la población) no pueden costear una canasta básica compuesta solo de alimentos.

Las proporciones de pobres y de pobres extremos aún están ligeramente por encima de lo registrado en el 2019. Antes de la pandemia, los primeros representaban el 20,2%, mientras que los segundos alcanzaban el 2,9% de la población.

Actualmente hay 2 millones 337 mil más pobres y 682 mil más pobres extremos en relación con el 2019.

Cajamarca es el departamento más pobre del país, con el 41% de sus habitantes en dicha condición. En siete de los últimos 10 años, esta región lideró el ranking de pobreza regional.

El panorama también es desalentador en la capital. El 27% de limeños y el 32% de habitantes del Callao son pobres. Ambas cifras son las más altas desde el 2006 para ambas ciudades.

A la fecha, 16 regiones del Perú reportan tasas de pobreza superiores a las del 2019.

“La pobreza cambió de rostro, pero seguimos enfrentándola con la misma receta. Durante muchos años, la pobreza en Perú estuvo concentrada en las zonas rurales. Hoy la realidad es otra: 3 de cada 4 personas pobres viven en ciudades, donde muchas tienen trabajo, pero enfrentan ingresos inestables y un costo de vida que cada vez alcanza para menos”, apunta Redes.

Franco Saito, economista de Redes, sostuvo que, además de crecimiento económico, se requieren políticas focalizadas en el tratamiento de la pobreza en las zonas urbanas, con programas que busquen atender a un público determinado, así como medidas para que hayan servicios básicos como agua, saneamiento, transporte público, formalización para el emprendimiento, entre otros.

En ese sentido, sostuvo que las medidas que han venido aplicando los gobiernos continúan siendo válidas, pero para atender la pobreza rural.

La sostenibilidad de las finanzas públicas

La mayor disciplina fiscal y una mejor calidad del gasto público son las labores más importantes a implementar por el próximo MEF. El 2013 fue el último año en que los ingresos del gobierno superaron los gastos del mismo. Ese año, el superávit fiscal fue de 0,9% del PBI. Sin embargo, en los últimos 12 años, el sector público ha tenido un cierre negativo; es decir, sus gastos superaron a sus ingresos.

El 2024 se incumplió, por segundo año consecutivo, la regla del déficit fiscal. Excluyendo el año de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó ese año el 3,5% del PBI, muy por encima de la regla de 2,8% del PBI para ese año. Dicha cifra fue más alta desde 1992, cuando llegó al 4% del PBI.

En este año, el fenómeno de El Niño también representa un reto a nivel fiscal, señaló Casas. Esto se debe a que este evento climatológico puede conllevar a mayores gastos desde el gobierno y a aumentar el endeudamiento público. Por ello, apuntó que la administración de Fujimori tendría que solicitar una excepción en las reglas fiscales.

“En el Fondo de Estabilización Fiscal hay US$3.000 millones. Antes del Covid-19 habían US$5.000 millones. Hay muchas menos herramientas y si El Niño nos golpea fuerte, vamos a tener que recurrir al endeudamiento”, expresó.

Esta eventual excepción podría llevar a extender la trayectoria de consolidación fiscal y así alcanzar un déficit de 1% hacia el 2031.

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Otro reto en las finanzas públicas es que durante el último quinquenio se han aprobado en el Congreso diversas leyes con impacto económico.

“Con precios récord [de los metales], deberíamos estar ahorrando, no con las cuentas fiscales en rojo. Entre 2021 y 2025 se han aprobado 248 leyes con impacto fiscal adverso. De estas, 199 incrementan el gasto público, 39 erosionan el ingreso y 10 incrementan las transferencias hacia los gobiernos locales" , explica Redes.

Es así que estos ingresos por los altos precios de los metales soportan las medidas de gasto extraordinario aprobadas en el Congreso. Al respecto, Casas indicó que estas leyes tendrían que implementarse a menos que desde el gobierno se plantee la derogación de las normas con impacto económico.

Sector externo favorable, pese a la guerra comercial

Pese a la política comercial restrictiva de la administración de Donald Trump en EE.UU, las exportaciones peruanas registraron un nuevo récord histórico: US$90.082 millones en el 2025. Los términos de intercambio -que miden la relación de los precios entre las exportaciones e importaciones- se ubicarán en el nivel más alto del que se tiene registro.

Las políticas comerciales restrictivas continuarían este 2026. El 23 de julio, la administración del republicano anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países, entre los que figura el Perú. La justificación para dicha imposición sería una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

Esta medida fue adoptada a horas de que expire el arancel temporal de 10% impuesto por Washington en febrero, luego de que el Tribunal Supremo de ese país anulara la mayoría de aranceles globales impuestos desde el inicio de la guerra comercial en febrero del 2025.

Actualmente, el Perú tiene un red de acuerdos comerciales vigentes con 59 economías del mundo entre los que figuran sus principales socios comerciales como China, Estados Unidos y los países que conforman la Unión Europea.

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), el 87% de las exportaciones peruanas se dirige a los países con los que el Perú ha suscrito acuerdos comerciales.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de dicho gremio empresarial, comentó que una de expectativas con el nuevo gobierno es la aceleración en el ritmo de ampliar la oferta exportable peruana.

Frente a los acuerdos comerciales, apuntó que estos tratados deben de ser complementados con medidas que garanticen la seguridad jurídica y la estabilidad política en el país, así como generar un ambiente propicio para las inversiones.