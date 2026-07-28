Este 28 de julio, Keiko Fujimori Higuchi asumirá la Presidencia de la República y dará su primer mensaje a la nación como mandataria. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) verifica en vivo las afirmaciones del discurso presidencial y las contrasta con datos públicos y análisis de especialistas.
LEYENDA
La afirmación es correcta y está respaldada por los datos.
La afirmación contiene elementos ciertos, pero omite información clave o puede inducir a error.
La afirmación es incorrecta y contradice los datos disponibles.