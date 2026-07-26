“Creo que se inicia una nueva era, lo entiendo así. Tengo fe en que eso se pueda producir”, expresó Balcázar el jueves 16 después de haber recibido en Palacio de Gobierno a Keiko Fujimori, su sucesora.

Al parecer, la fe no será suficiente. “Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando… es realmente desolador. Muy triste”, aseveró Fujimori días después desde su página oficial.

Como tantas otras veces en sus 157 días de gobierno, la respuesta del jefe del Estado fue el silencio.

Crisis prolongada

“Hemos tenido 10 años de una convulsión política que ha generado la más larga inestabilidad de las últimas décadas. Lo curioso es que fue provocada por un enfrentamiento entre dos partidos de derecha: el de Pedro Pablo Kuczynski [Peruanos por el Kambio] y Fuerza Popular”, explica Enrique Castillo, periodista y analista político.

El 21 de marzo del 2018, Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó las elecciones del 2016 con Peruanos por el Kambio, renunció a la presidencia. Desde entonces, la incertidumbre es la única certeza en la política nacional.

El quinquenio 2016-2021 culminó con números alarmantes: un nuevo jefe del Estado cada 15 meses, en promedio; 10 presidentes del Consejo de Ministros y el menor tiempo promedio de permanencia de los ministros en sus carteras.

Aunque parecía improbable, el siguiente período fue aún peor: otra vez cuatro presidentes, pero más gabinetes ministeriales y mayor rotación en los ministerios. Entre el 2021 y el 2025, juraron 12 equipos ministeriales, la cifra más alta desde, por lo menos, lo que va del siglo XXI.

Del mismo modo, el tiempo de permanencia promedio de los ministros en sus carteras también alcanzó un mínimo histórico de seis meses, según datos proporcionados por la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

Alerta criminal

El más reciente informe “Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en mayo último, revela que la delincuencia (53,6%) y la falta de seguridad ciudadana (22,1%) son dos de los tres principales problemas del país.

A pesar de la crítica situación, Interior fue, en este quinquenio, la cartera con la mayor rotación: se trata del único de los 19 ministerios que tuvo 18 titulares. En promedio, cada uno de ellos permaneció 3,4 meses en el puesto.

Hay comparaciones perversas. El feroz criminal Erick Moreno Hernández, conocido como el ‘Monstruo’, permaneció prófugo de la justicia por 19 meses antes de ser atrapado en Paraguay, a pesar de que el Estado ofrecía S/1 millón a cambio de información que condujera a su captura.

“Los líderes criminales parecen tener más estabilidad que las autoridades de sectores claves. El problema es que ahora tenemos una suerte de capitalismo criminal: los actores criminales son millonarios. Se trata de una dinámica delictiva diferente. Más que antes, el crimen se ha establecido como un actor relevante en la dinámica social”, refirió el experto en crimen organizado Julio Corcuera en “Extorsión, el negocio del miedo” (Aguilar, 2026).

La última encuesta de Datum elaborada para El Comercio indica que el 73% de los peruanos considera que la prioridad del gobierno de Keiko Fujimori debe ser combatir la inseguridad.

Consultada el 5 de julio por el diario ecuatoriano “El Universo” sobre cómo enfrentará la crisis de inseguridad, la mandataria electa afirmó: “Hay una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años 90 recuperar la paz y sobre todo una capacidad para enfrentar en ese momento al terrorismo”.

Nombre tras nombre

El Ministerio Público, cuya principal función es investigar los delitos y defender la legalidad en el país, también fue sacudido durante el quinquenio de la inestabilidad.

“En un Perú ideal, deberían existir líneas paralelas para que haya un balance de poderes, que no todo esté contaminado y la politiquería. […] Si somos capaces de vacar presidentes, somos capaces de todo. Hay una suerte de efecto dominó”, cuestionó José Magallanes, profesor principal y director del Instituto Pulso PUCP.

Por primera vez, la institución tuvo seis fiscales de la Nación en un lapso de cinco años. Zoraida Ávalos, designada en el gobierno anterior, fue la última magistrada en culminar su período, en julio del 2022.

Luego pasaron por el máximo cargo del Ministerio Público Pablo Sánchez (93 días como interino), Patricia Benavides (524 días), Juan Carlos Villena (333 días como interino) y Delia Espinoza (315 días).

En setiembre pasado, Tomás Gálvez fue designado como titular del organismo autónomo de forma interina, puesto que tanto Pablo Sánchez como la propia Ávalos declinaron. Y en marzo de este año, fue ratificado como fiscal de la Nación. Su gestión debe concluir en el 2029.

“La importancia del Ministerio Público no es un misterio. En años previos, el fiscal de la Nación concentró un poder suficiente para derribar a un presidente si decidía ejercerlo. […] Esos episodios explican por qué los partidos miran la cúpula fiscal como un botín estratégico”, narra el escritor y periodista Américo Zambrano en su libro “La política del escorpión” (Aguilar, 2026).

Finalmente, la inestabilidad se vio reflejada también en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El jefe del ente recaudador es elegido para una gestión de cinco años. Sin embargo, en el 2021-2026, fueron nombrados seis superintendentes; es decir, uno cada 10 meses. Otro nuevo récord.