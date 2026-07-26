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Resumen

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Con el tenue mandato de José María Balcázar, este martes 28 culmina un período presidencial signado por la inestabilidad y la confrontación. En solo cinco años, el Perú no solo volvió a tener cuatro jefes del Estado –una anomalía política que ya se había registrado en el quinquenio previo–, sino que se rompieron récords de rotación en distintos altos cargos públicos.

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