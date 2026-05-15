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Resumen

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Tras más de un mes de una inédita jornada de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalmente confirmó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrentará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta, por celebrarse el domingo 7 de junio.

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