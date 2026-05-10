Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 28 de julio de 2021, en sesión solemne en el Congreso de la República, Pedro Castillo Terrones se colocó la banda presidencial. El evento, que coincidió con el bicentenario de la independencia del Perú, inauguraba el el lustro más caótico de los últimos 25 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: