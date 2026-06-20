En los últimos días, Juntos por el Perú, partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, ha presentado distintos recursos que buscan anular votos emitidos en el exterior.

La coyuntura ha reavivado la conversación en torno al rol de los connacionales que, aunque radican fuera del país, participan cada cinco años en la elección de las máximas autoridades peruanas. Entre los argumentos más esbozados para explicar el vínculo de los peruanos en el extranjero con el Perú está el aporte que traen a la actividad económica del país.

En el 2025, las transferencias por remesas –envío de dinero que realizan los peruanos que residen en el extranjero a sus familiares o amigos en territorio nacional– alcanzaron un pico histórico de US$5.299 millones, casi el doble que hace una década.

Solo en el primer trimestre de este año, los envíos sumaron US$1.309 millones, 4% por encima del mismo período del 2025.

“Hay peruanos en el exterior que radican unos años afuera y luego regresan al Perú, y hay peruanos que están en el exterior y envían remesas. Hay miles de familias en el Perú que tienen como principal ingreso, o como ingreso secundario, las remesas de compatriotas que están en el extranjero y que tienen un vínculo permanente con el Perú”, sostiene Jeffrey Radzinsky, experto en temas electorales y director de GFP Consultores.

Radzinsky, además, enfatiza en que el voto es un derecho fundamental que vincula al connacional, resida o no en el territorio peruano.

Las familias de clase media, las principales receptoras

Las remesas tienen un impacto en la vida cotidiana de quienes las reciben en el Perú. Al tratarse de montos en moneda extranjera, son divisas estables y resilientes a turbulencias internacionales.

De acuerdo con datos de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), estos envíos tienen un impacto directo en el presupuesto familiar y en el consumo de sus receptores, que utilizan el dinero en gastos cotidianos.

“Entre el 70% y el 80% de las remesas que reciben los peruanos es utilizado para gastos diarios, ya sea alimentación, vivienda, salud o educación. Estos ingresos les ayudan en necesidades básicas y hay un mayor impacto en la economía de las familias más vulnerables, sobre todo en zonas rurales“, explica Gabriela Espinar, economista e investigadora de Redes.

Según la especialista, la mayor proporción de las familias que reciben este dinero del extranjero se concentra en Lima. La mayoría se ubica en zonas rurales y pertenece a la clase media.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, las remesas que ingresan al territorio nacional representan casi el 1,7% del PBI peruano.

¿De dónde vienen las remesas?

Según estimaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los mayores montos en remesas provienen de Estados Unidos, España e Italia. En conjunto, los tres países representan el 76% del monto anual enviado.

Les siguen otros territorios del continente con mayor población peruana, como Chile (4,9%) y Argentina (3,3%).

De acuerdo con el INEI, unos 3 millones 505 mil peruanos estarían viviendo en el exterior, casi el 10% de la población peruana total.

Espinar explica que el perfil del migrante peruano ha ido cambiando en los últimos años. Actualmente, señala, alrededor del 70% de los compatriotas que dejan el país son jóvenes de entre 20 y 40 años, con formación calificada, que buscan establecerse en países del primer mundo.

De acuerdo con la investigadora, las medidas aplicadas por el gobierno de Donald Trump respecto de las remesas podrían golpear los envíos que provienen de Estados Unidos, principal fuente de este dinero.

“Las políticas migratorias que está aplicando la administración de Donald Trump en EE.UU. han hecho que la fiscalización a las remesas sea mucho más exigente, incluso les ha puesto un impuesto. Esto podría complicar un poco el escenario de envío a remesas”, advierte.

Actualmente, el padrón de peruanos en el extranjero está compuesto por 1′210.813 electores. En la primera vuelta, votaron 411.077 electores, el 34% del total. Para la segunda vuelta, la participación bajó a 26%.