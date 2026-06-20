Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El voto de los peruanos en el extranjero ha tenido un peso importante tanto en la primera como en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. El pasado 7 de junio, más de 300 mil compatriotas que radican fuera del país emitieron su voto en el balotaje para escoger al próximo presidente del Perú. Allí, Keiko Fujimori obtuvo una ventaja notable, con el 63% de los votos válidos en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.