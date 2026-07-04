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Resumen

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En lo que va del siglo XXI, El Salvador y el Perú son los dos países de América Latina en los que la segunda vuelta presidencial –también conocida como balotaje– se ha definido por la menor diferencia de votos entre candidatos, con márgenes inferiores a 0.3 puntos porcentuales.

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