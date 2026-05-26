Si bien la carrera por el balotaje empezó oficialmente el 17 de mayo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de la primera vuelta, los candidatos no perdieron tiempo. Una semana después de la elección, Fujimori y Sánchez empezaron sus recorridos proselitistas.

Roberto Sánchez empezó la carrera por el balotaje con el pie izquierdo. Su primera visita proselitista, en el mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, terminó con ataques de vecinos, que le tiraron huevos y aguas.

Keiko Fujimori tuvo como primer recorrido el distrito de Independencia. Allí, se reunió con dirigentes de comedores populares y clubes de madres.

Hasta el 25 de mayo, la candidata de Fuerza Popular ha visitado un total de ocho regiones fuera de Lima Metropolitana, con énfasis especial en los departamentos del norte y el oriente. En todos sus destinos fuera de Lima, salvo Ayacucho, Keiko ganó en primera vuelta.

Sánchez, en cambio, ha priorizado las regiones costeñas y la capital, donde su rival obtuvo una victoria aplastante en primera vuelta. En total, ha llegado a cinco regiones fuera de la capital: Lambayeque, La Libertad, Ica, Cajamarca y Huancavelica. Solo en estas dos últimas fue el más votado en primera vuelta.

Distritos claves

En lo que va de la campaña por la segunda vuelta, Keiko Fujimori ha visitado un 50% más de distritos dentro y fuera de Lima que Roberto Sánchez.

En todos los distritos visitados por Keiko en Lima Metropolitana, obtuvo el primer o segundo lugar en la primera vuelta. Sánchez, por el contrario, no alcanzó ni el 8% en los distritos que ha escogido en este trayecto. En general, el candidato de Juntos por el Perú obtuvo un porcentaje de votos bajo en todos los distritos capitalinos. A nivel Lima Metropolitana consiguió solo el 2.8%.

Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han tenido más presencia en distritos del interior del país, en comparación con la capital. En ambos casos, alrededor del 70% de las visitas se dieron en distritos fuera de Lima Metropolitana. Fujimori, sin embargo, ha llegado a cerca del doble de distritos fuera de la capital que el candidato de Juntos por el Perú.

En cuanto al tipo de distrito según categoría territorial, ambos postulantes han tenido mayor presencia en zonas urbanas, aunque con proporciones distintas. En el caso de Keiko Fujimori, más de un tercio de los distritos visitados son rurales, su punto débil durante la primera vuelta.

Por el contrario, Sánchez -que arrasó en zonas rurales en primera vuelta- ha puesto la mayor parte de sus balas en distritos urbanos (78% versus 64% en el caso de Keiko).

Narrativas de campaña

ECData descargó los videos de los mítines y discursos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez durante sus recorridos de segunda vuelta para conocer las palabras más repetidas por cada uno. Mira aquí sus nubes de palabras.