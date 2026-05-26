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Resumen

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A menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez recorren el país para convencer a los votantes en rutas distintas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.