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Resumen

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En el verano del 2010, en la planta de licuefacción de gas natural y terminal portuario PERU LNG –ubicado en la zona de Pampa Melchorita, en la provincia limeña de Cañete– se terminó la construcción de un imponente rompeolas, una mole de casi 900 toneladas de roca y bloques de concreto.

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