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Resumen

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El mapa de la oferta electoral en el Perú para las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 es, cuanto menos, insólito. Mientras que en algunas circunscripciones abundan las listas en contienda -superando los 20 postulantes-, hay cinco distritos en el país que tienen un candidato único a la alcaldía.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.