Se trata de José Antonio Barrientos, en Quicacha (Arequipa); Rómulo Suyco en Lari (Arequipa); Régulo López en Recta (Amazonas); Víctor Mendoza en Luis Carranza (Ayacucho); y Alexánder Vásquez en Elías Soplín Vargas (San Martín).

Con excepción de Elías Soplín Vargas -con 17 mil votantes- estos distritos albergan a menos de 1.600 electores cada uno.

Estos candidatos obtendrán la alcaldía sin tener que enfrentar rivales en las urnas, salvo que los votos nulos y en blanco superen los dos tercios del total de emitidos. Esto, de hecho, ya le ocurrió a uno de los postulantes solitarios en el pasado: Rómulo Suyco también fue candidato único en el distrito arequipeño de Lari en las elecciones municipales del 2022 pero, aún sin competencia, obtuvo solo el 15.22% de los votos válidos, frente a un 84,78% de votos blancos y nulos.

En caso no se alcance el mínimo de votos, la ley dispone la celebración de una elección complementaria, mientras que la autoridad saliente se mantiene en el cargo bajo prórroga de mandato, explica la experta en legislación electoral Silvia Guevara.

Explora el perfil, recorrido electoral e historial partidario de los candidatos únicos en la siguiente visualización:

Candidaturas únicas y baja competencia: uno de cada seis distritos tienen tres o menos candidatos

La ausencia de competencia no se limita a estos cinco casos. En 55 distritos del Perú hay solo dos opciones políticas para las elecciones del próximo 4 de octubre. En otros 229 existen solo tres listas inscritas. En conjunto, casi 300 distritos —que representan a uno de cada seis municipios del país— ofrecen a la ciudadanía tres o menos alternativas de voto.

Esta escasez convive con distritos de población reducida, con una elevada concentración de candidatos por habitante. En San Joaquín (Yauyos), con un padrón de 249 electores y una sola mesa de sufragio, se inscribieron 28 postulantes (4 para la alcaldía y 24 para regidurías). El 11% de la población de este distrito aspira a un cargo público.

Para Guevara, tener dos o tres opciones electorales no es negativo per se, siempre que haya pluralidad. Indica que el tope legal de 30% de candidatos invitados en las listas dificulta la presencia de las organizaciones políticas en más circunscripciones. “Muchas veces no alcanzan a tener suficientes afiliados en esa circunscripción, así que no se presentan”, explica.

Javier Albán, experto en derecho elctoral, coincide en que el problema no es la cantidad de candidatos, sino su posibilidad de representar los intereses de la población.

“Puede haber una elección competitiva a partir de dos candidatos, siempre que ambos representen en alguna medida parte de lo que pide la población”, explica.

En la otra orilla: La sobreoferta electoral

En el extremo opuesto, el mapa subnacional registra una dispersión de cantidad de candidaturas en los niveles regional, provincial y distrital. Algunas regiones bordean los 20 candidatos a gobernador regional, sin importar el tamaño de su población. Tacna, por ejemplo, iguala a Arequipa y Lima con 19 candidatos al GORE, mientras que Lambayeque y Piura encabezan la lista nacional con 20 postulantes cada una.

En el plano provincial, Lima Metropolitana lidera el número de opciones a la alcaldía con 27 listas inscritas, seguida por Arequipa con 20 y Maynas con 19. Provincias como Chiclayo (18), Barranca, Huaral, Ilo y Trujillo (todas con 17) también lideran el ránking.

Los megadistritos y el récord regional de listas

Esta fragmentación, sin embargo, alcanza su punto crítico en la capital. Los distritos de Lima Metropolitana con mayor población electoral superan los 20 candidatos a la alcaldía distrital. San Juan de Lurigancho encabeza el ránking con 24 postulantes, seguido por Ate (23), Los Olivos (23), Villa María del Triunfo (21), Carabayllo (20) y San Juan de Miraflores (20). Estas cifras contrastan con el promedio de América Latina, que oscila entre cuatro y seis candidatos por circunscripción municipal.

Sudamérica: El Perú entre los países con más autoridades subnacionales electas

El país se encuentra dividido en 26 circunscripciones de nivel regional (los 24 departamentos y El Callao), divididas en 196 provincias y 1.892 distritos. Cada una de estas jurisdicciones es encabezada por una autoridad electa por voto popular. Además de Ecuador, el Perú es el único país sudamericano con tres niveles jerárquicos de gobierno subnacional.

La comparación regional revela también una alta proliferación de subdivisiones políticas: Colombia, con 20 millones de habitantes más que el Perú, posee 1.102 municipios; Chile tiene 345 comunas. Pese a esta densidad, en el año 2022 el Congreso promulgó la Ley 31567, que declaró de interés nacional la creación de 44 distritos adicionales.

Con casi dos mil autoridades subnacionales de máxima jerarquía elegidas por voto directo, el Perú se ubica como el tercer país de la región con mayor número de autoridades subnacionales, superado únicamente por Brasil y Argentina.