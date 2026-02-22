En el 2025 se dejaron de invertir más de S/425 millones para prevenir desastres naturales: ¿Cómo gastaron los recursos en las zonas con mayor riesgo de catástrofes naturales?

Durante el 2025, los tres niveles de gobierno dejaron de gastar S/425 millones de S/2.996 millones del programa presupuestal 068 denominado: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, según el sistema de Consulta Amigable del MEF. La mayor cantidad del monto no ejecutado pertenece a los gobiernos locales. Al finalizar el 2025, los municipios no invirtieron S/217 millones, cifra que representa el 23% del monto recibido en dicho período (S/941 millones).

Los gobiernos regionales y el gobierno central tuvieron un nivel de avance, en promedio, más alto, llegando al 90% de ejecución al finalizar el 2025.

La eficiencia del gasto municipal registró variaciones por departamentos. Los municipios de Lambayeque, Tumbes, Callao, Loreto, Pasco y Junín tuvieron los menores niveles de ejecución [ver gráfico]. Las dos primeras regiones vienen siendo golpeadas con mayor intensidad en la zona norte por las lluvias e inundaciones.

En Arequipa, la región más golpeada del sur, donde las lluvias han dejado dos fallecidos y más de 2.800 damnificados, los gobiernos locales dejaron de gastar el 25% de su presupuesto frente a desastres. Al finalizar el 2025, no invirtieron S/18 millones de los S/72,2 millones recibidos. Las jurisdicciones con menor avance presupuestal dentro de la ciudad blanca fueron Miraflores, Alto Selva Alegre, San Juan de Tarucani, La Joya, Yarabamba y Polobaya.

Para el 2026, los fondos del programa presupuestal 068 serán de S/2.501 millones, S/314 millones más que a inicios de enero de este mismo año (S/2.187 millones). El presupuesto de partida de este año es el segundo más bajo desde el 2023, cuando ocurrió el último Niño costero.

Más riesgos, menos fondos

¿Cómo optimizar la eficiencia de esta partida? En entrevista con ECData, Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) resaltó que desde el 2023 se ha estado programando menos presupuesto para prevención de desastres. Por ejemplo, para los gobiernos regionales, el presupuesto de inversión de este año es 34% menos respecto del 2025 y 53% menos del monto final en el 2023. Agrega que las altas tasas de ejecución aumentaron por la menor disponibilidad de recursos más que por la eficiencia.

“Incluso con las reducciones de presupuesto, algunos GORES logran ejecutar una parte importante de lo que se le hace asigna, pero en los municipios no vemos lo mismo. Es preocupante, los impactos climáticos ni siquiera están a la vuelta de la esquina, ya los estamos viendo. Actualmente el presupuesto para obras de prevención en los gobiernos locales es de 62% menos que [lo alcanzado] el 2025. Hay señales de que no hay una planificación efectiva para este fenómeno que está en recurrente.

De largo plazo

Además de intervenciones puntuales, los proyectos más costosos para prevenir daños de fenómenos naturales estarán a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Seis de las 10 obras con mayor monto de inversión de esta entidad para este año están orientadas a la protección de riberas o prevención de inundaciones, principalmente en Áncash, Piura, Ica, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, cuyo valor conjunto asciende a S/571 millones [ver infografía]. La ANIN dispondrá un total de S/2.994 millones para la ejecución de 123 proyectos de inversión.

Si bien su nivel de ejecución es alto en comparación con el pliego anterior y está logrando culminar varias obras de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Puccio añade que, al mismo tiempo, debe garantizarse su sostenibilidad financiera.

“El presupuesto que tiene la ANIN no alcanza para implementar todos los proyectos que tiene en cartera. Actualmente tienen que disponer de emisión de deuda para poder cubrirlos. Pero hay que ver qué tan efectivas son estas obras. Lo ideal es que aseguren la protección de la población”, opinó.