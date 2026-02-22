En el 2025 se dejaron de invertir más de S/425 millones para prevenir desastres naturales: ¿Cómo gastaron los recursos en las zonas con mayor riesgo de catástrofes naturales?

Resumen

Los estragos ocasionados por las lluvias e inundaciones asociadas a la posible aparición de El Niño costero siguen en ascenso. Desde diciembre hasta inicios de febrero, estos siniestros han dejado 59 muertos y más de 1.423 emergencias (deslizamientos, huaicos o derrumbes) en 648 distritos, según el Indeci. Sin embargo, el presupuesto orientado a prevenir o mitigar su impacto no llegó a ejecutarse por completo.

