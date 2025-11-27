Jorge Falen
Brecha educativa crítica: Solo el 2% de los ocho millones de adultos que no terminaron el colegio cursa la Educación Básica Alternativa
Brecha educativa crítica: Solo el 2% de los ocho millones de adultos que no terminaron el colegio cursa la Educación Básica Alternativa

Brecha educativa crítica: Solo el 2% de los ocho millones de adultos que no terminaron el colegio cursa la Educación Básica Alternativa

En el Perú, cerca de ocho millones de personas mayores de 15 años no pudieron terminar el colegio. Para ellos, la esperanza de hacerlo recae en la Educación Básica Alternativa (EBA), una modalidad educativa que permite culminar la educación básica regular de manera flexible sin tener que dejar de trabajar.

