Brecha educativa crítica: Solo el 2% de los ocho millones de adultos que no terminaron el colegio cursa la Educación Básica Alternativa

Sin embargo, la matrícula y el número de docentes asignados a la EBA no se han recuperado respecto de sus niveles previos a la pandemia. Según estadísticas del Censo Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), 193.511 estudiantes y 12.735 maestros integraron la EBA en el 2024, cifras menores en 10% y 1,1% que lo registrado en el 2019.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

La oferta actual de la EBA no sería suficiente para cubrir la enorme brecha escolar en jóvenes y adultos. Actualmente, el número de matriculados equivale solo al 2,43% de los ocho millones que no terminaron el colegio.

En el 2024, último año con información disponible, el número de jóvenes y adultos que cursaron las EBA se redujo en 21.665 con relación al 2019. La reducción se vio en Lima Metropolitana y otras 18 regiones.

Solo en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, San Martín, Ucayali y Lima Provincias aumentaron los estudiantes adultos de EBA entre ambos años.

El pico más alto de estudiantes matriculados en la EBA durante la última década se registró en el 2016, cuando más de 226 mil adultos asistieron a los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) para terminar su formación escolar, casi 15% más que los alumnos actualmente matriculados.

El punto más bajo se alcanzó en el 2022 (188 mil 613 inscritos). Si bien la matrícula se recuperó en los dos años posteriores, aún está lejos de alcanzar su potencial.

Brecha de recursos

Una tendencia similar se observa en la falta de financiamiento público para garantizar la educación básica de los adultos. Pese a que la población por atender alcanza los 8 millones –cifra que supera el número actual de niños y adolescentes inscritos en colegios públicos ( 6,7 millones) y triplica a los matriculados en colegios privados (2,5 millones)–, actualmente el Estado invierte en esta modalidad S/749,7 millones, apenas poco más del 7% de los S/10.375 millones asignados a la cartera de educación.

De hecho, las regiones con la mayor brecha de educación en adultos reciben montos menores de inversión por alumno de la EBA. Según el INEI, Huánuco, Cajamarca, Loreto y Ayacucho son las regiones con más proporción de población mayor de 17 años que no ha terminado el colegio. Sin embargo, la inversión del Estado por alumno de EBA es menor de S/3.300, la tercera parte del promedio nacional (S/10.034 por alumno).

En contraste zonas como Lima Metropolitana invierten más de S/26 mil por alumno.

Tarea pendiente

En entrevista con ECData, el exministro de Educación Daniel Alfaro señaló que, en los últimos años, la EBA ha estado rezagada en términos presupuestales. Sin embargo, el aumento de la matrícula en la educación básica regular de niños y adolescentes a niveles casi universales podría dar la oportunidad de dirigir más recursos a ampliar el servicio a los alumnos que cursan esta modalidad, que en su mayoría son adultos que también se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.

“Más del 50% del gasto público se va a salarios de los docentes. Ese mayor salario también tiene una repercusión en la capacidad de tener un mejor presupuesto para otros fines. Lo ideal sería no solo hacer un aumento generalizado de los salarios, sino también aumentar las nuevas plazas, sacar nuevos incentivos, mejorar la formación de los docentes (...). Hay que hacer el esfuerzo para invertir no solo porque [los adultos] tienen el derecho educativo, sino porque hay otras condiciones que los colocan como sujetos de política pública que incluso trascienden al mismo Minedu”, explicó.