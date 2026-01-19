Jorge Falen
Jorge Falen

Más presupuesto, pero misma cantidad de alumnos y poca investigación: ¿en qué gastan las universidades públicas?
Más presupuesto, pero misma cantidad de alumnos y poca investigación: ¿en qué gastan las universidades públicas?

Más presupuesto, pero misma cantidad de alumnos y poca investigación: ¿en qué gastan las universidades públicas?

Durante los últimos cinco años, el aumento significativo del presupuesto total destinado a las universidades públicas del país no se ha reflejado en un crecimiento de la matrícula o de las vacantes ofrecidas, ni tampoco en una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos. De otro lado, menos del 10% del presupuesto para inversión se destinó a investigaciones orientadas a proyectos de ciencia y tecnología.

