Ariana Lira Delcore
Ariana Lira Delcore

Escucha la noticia

00:0000:00
Hostigamiento en mujeres y homofobia en hombres: la radiografía del acoso sexual laboral en el Perú
Resumen de la noticia por IA
Hostigamiento en mujeres y homofobia en hombres: la radiografía del acoso sexual laboral en el Perú

Hostigamiento en mujeres y homofobia en hombres: la radiografía del acoso sexual laboral en el Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Cuando el silencio se rompe, los números cambian”. Así resume el impacto de las políticas de prevención y sanción del acoso sexual laboral en las empresas Marlene Molero, CEO & cofundadora de Espacios Laborales sin Acoso (ELSA), una startup que ayuda a las empresas a prevenir estas conductas con base en tecnología y datos.

TAGS