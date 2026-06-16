Los Anfitriones
Desde su primera edición en 1930, 19 países han organizado las 23 Copas del Mundo celebradas hasta ahora. México, uno de los tres anfitriones de este año, es el único país que ha organizado el Mundial tres veces.
El balón cruza fronteras
Europa es el continente que ha organizado más Mundiales, con 11 torneos. El segundo lugar lo ocupa América con nueve.
Un esfuerzo colaborativo
Por segunda vez en la historia, más de un país organiza el Mundial. Hace más de 20 años, en el 2002, lo hicieron Japón y Corea.
Más países, más fútbol
Desde esta edición, 48 selecciones participan en la Copa del Mundo. Algunas de ellas, como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán participarán por primera vez en el evento más importante del balompié.
Hasta ahora, solo 77 países del planeta no han participado nunca en el Mundial.
Equipos debutantes
Quedaron en la historia
Pero el fútbol también conserva en su archivo las participaciones de países que ya no existen a causa de los cambios geopolíticos a lo largo del último siglo.
¿La ventaja de la localía?
En el Mundial, la localía no garantiza el éxito: solo seis de los 19 organizadores del certamen han alzado la copa. El último de ellos fue Francia, en 1998.
Las ciudades que vieron historia
Entre 1930 y 2022, 166 ciudades de cuatro continentes fueron sedes de los partidos de la Copas del Mundo.
Este año se sumarán nueve más: Atlanta, Houston, Kansas City, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, Seattle, Toronto y Vancouver.
Historia y legado
Ciudad de México, dónde se encuentra el legendario Estadio Azteca, es la única ciudad del planeta donde se han jugado dos finales del Mundial.
Este año, en la capital mexicana se disputarán cinco partidos, pero no el encuentro decisivo por el trofeo.
Una imposibilidad estadística
Solo el 0.9% de los futbolistas profesionales tienen la oportunidad de participar en la Copa del Mundo.
En toda la historia, solo 9509 deportistas lo han conseguido.
La historia se forja con goles
Brasil, Argentina, Francia, Alemania e Italia son las naciones que más goles anotaron en la historia de los Mundiales.
El pentacampeón del mundo, Brasil, tiene el primer lugar absoluto, con una ventaja monumental de más de 85 goles sobre el segundo lugar, Argentina.
Rostros que hicieron historia
El alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, es el goleador histórico de los Mundiales. Anotó por última vez en las semifinales del 2014 en la histórica goleada de 7-1 que su selección le propinó al anfitrión Brasil.
Gritos de gol
En la historia de los Mundiales se han marcado 2.720 goles. Como refleja la estadística, los equipos tienden a arriesgar más en la recta final del partido: la gran mayoría de las anotaciones se lograron en el segundo tiempo.
Garra y agresividad
Las tarjetas para sancionar faltas se incorporaron recién en 1966. Desde entonces, los árbitros del Mundial han sancionado a los jugadores con 2.517 tarjetas amarillas y 157 rojas.
Alemania 2006 fue el certamen más friccionado, donde se impusieron 304 tarjetas amarillas y 28 tarjetas rojas, la mayor cantidad de amonestaciones de la historia.
Récords que podrían romperse
El 2026 será el último Mundial de los dos astros más mediáticos del fútbol contemporáneo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, en este torneo podrían romperse marcas históricas.
El club de los seis Mundiales
Este Mundial podría ser el primero en el que futbolistas con un rol protagónico en sus equipos jueguen seis Copas del Mundo consecutivas.
Si suman un solo minuto de juego en este torneo, se convertirán en los primeros futbolistas de toda la historia en jugar en seis Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). A la fecha, el récord vigente es de cinco Mundiales.
Más partidos que nunca
Debido a que esta Copa del Mundo se juega con 48 equipos, habrán 104 partidos, en lugar de los 64 del formato anterior. Esto aumentará el número de goles y amonestaciones. El campeonato de este año podría romper ambos récords.
Cerca del trono
Messi, el ídolo argentino, está a solo tres goles de alcanzar a Klose, el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia que ha anotado en cinco Mundiales distintos. Si logra anotar al menos un gol en esta edición, romperá su propia marca.
Perú en la Copa del Mundo
La selección peruana solo ha competido en cinco de los 23 Mundiales. Su mejor participación, de acuerdo a las estadísticas, fue México 70.
El máximo goleador nacional
Teófilo Cubillas domina el ranking peruano con 10 tantos. Su marca será difícilmente superada en el futuro cercano.