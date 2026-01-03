Nicolás Maduro fuera del poder: datos y cifras de la inmigración venezolana en el Perú

Debido a la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela debido al gobierno de Nicolás Maduro, capturado este sábado 3 de enero por fuerzas militares de los Estados Unidos, casi ocho millones de personas se han vieron forzadas a dejar su país en los últimos años, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

De estas, más de un millón tuvieron como destino el Perú. Poco más del 30% mantiene una situación migratoria regular en nuestro país, según información oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De acuerdo a un documento que Migraciones remitió a El Comercio, en el país había 1’247.942 de venezolanos hasta el 12 de diciembre del 2025.

El 56,8% de estos (708.716 personas) tienen una condición migratoria irregular; es decir, permanece en el Perú a pesar de que “venció su plazo de permanencia” o “ingresó al país sin haber realizado el control migratorio”.

Hay un detalle importante: en el Perú, según los registros oficiales, se encuentran en situación migratoria irregular 1’083.422 ciudadanos extranjeros de 194 países del mundo. De ellos, el 65,4% (708.716 personas) proviene de Venezuela.

Por otro lado, 383.861 (30,8%) ciudadanos venezolanos residen en el Perú con todos los documentos en regla, mientras que 155.365 (12,4%) se encuentran en proceso de regularizar su condición migratoria.

En el 2015, al país ingresaron 226 personas procedentes de Venezuela. Un año más tarde, en el 2016, los cifra de migrantes de ese país alcanzó los 7.392. En el 2017, el número se elevó a 59.811 ciudadanos venezolanos en el Perú.

El 2018 es un año clave en el proceso migratorio venezolano. “Se produce una intensificación de la emigración, produciéndose una diáspora de millones de venezolanos por razones económicas”, explica el libro “El tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina” (Pérez Guadalupe, Nuñovero y Coronado), publicado en el 2025.

Ese año, según Migraciones, en el Perú residían 487.912 venezolanos: el incremento asciende a más de 700% respecto del 2017. En el 2019, el número de migrantes llegó a un nuevo récord: 821.290.

El ascenso no se detuvo durante el período del COVID–19, cuando la pandemia que paralizó al mundo. En el 2020, la cifra de personas procedentes de Venezuela en el Perú alcanzó los 990.598 y en el 2021 fue de 1’068.839.

Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido, pero a un ritmo mucho menor.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturado esta madrugada en Caracas por fuerzas militares de los Estados Unidos. Posteriormente, se les trasladó en un buque militar hacia el país norteramericano.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo Trump en una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad.

Horas más tarde, el presidente José Jerí se pronunció sobre la caída del gobernante de Venezuela. “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”, escribió Jerí en redes sociales.

“Desde hoy, muchas familias podrán reencontrarse en su país. Por eso, daremos las facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria. De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”, concluyó el jefe del Estado.