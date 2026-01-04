EE.UU. interviene Venezuela: Un mapa interactivo para conocer las posturas de cada país

En total, 66 Estados soberanos se manifestaron. De estos, solo 10 respaldaron expresamente la intervención estadounidense en Caracas: Argentina, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Albania, Macedonia, Kosovo y -lógicamente- Estados Unidos.

Explora en este mapa las posturas de los gobiernos del mundo sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela:

Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Isarel, señaló que su país “elogia la operación de Estados Unidos, dirigida por el presidente Trump, que actuó como líder del mundo libre”.

Del mismo modo, su homóloga en Albania, Elisa Spiropali, dijo que el Estado “apoya inequívocamente a Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus acciones decisivas contra el régimen narcoterrorista de Venezuela”.

Por otro lado, 22 Estados condenaron de manera expresa la intervención de Washington. Muchos de ellos reconocieron a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela luego de las fraudulentas elecciones de 2024, como Rusia y China, aliados del régimen chavista.

Sin embargo, también rechazaron expresamente la operación algunas naciones que no reconocieron el triunfo electoral de Maduro. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, España y Suecia, cuyos representantes señalaron severas violaciones al derecho internacional.

La mayor cantidad de países que se pronunciaron (34), no apoyaron ni condenaron expresamente las acciones del gobierno de Donald Trump. En la mayoría de estos casos, los Estados optaron por una postura prudente, condenando la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro pero, al mismo tiempo, invocando a actuar dentro del derecho internacional por parte del gobierno estadounidense.

Otros, incluso, celebraron la caída del dictador, pero no respaldaron expresamente el uso de la fuerza de Washington, una diferencia importante en el plano diplomático.

Al momento del cierre de este informe, 129 países (el 66% del total) aún no habían emitido pronunciamiento sobre los hechos.

La Unión Africana, que agrupa a 55 Estados del continente africano, emitió un pronunciamiento rechazando la intervención. Sin embargo, el conteo incluyó únicamente los países que se pronunciaron de manera individual.

En Latinoamérica

Hasta las 8:00 p.m. del sábado, en la región, solo tres Estados respaldaron expresamente las acciones del gobierno de Donald Trump en Venezuela: Argentina, Ecuador y El Salvador.

Pablo Quirno, canciller argentino, escribió en X que su gobierno “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

El presidente Javier Milei, también en X, hizo lo propio en una frase: “Viva la libertad, carajo”.

Desde El Salvador, la Cancillería informó que “el Ecuador valora acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática”.

Por otro lado, nueve países latinoamericanos condenaron expresamente la operación estadounidense en suelo venezolano, todos de tendencia de izquierda o centro-izquierda.

A través de su cuenta en X, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva señaló que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable”. Desde Chile, Gabriel Boric expresó “preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela”.

Un total de seis países, entre ellos el Perú, mostraron una postura matizada, sin celebrar ni condenar expresamente la intervención estadounidense.

A través de un comunicado, la Cancillería peruana reafirmó “su compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias internacionales”, al mismo tiempo que acusó al “gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.