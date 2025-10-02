Touring Perú: “Recomendaría volver al sistema de revalidaciones [de brevetes], los choferes se preparaban mejor”

Tras la publicación del especial “Más rápido, aún más furioso”, del Laboratorio de Periodismo de El Comercio, sobre las falencias en el sistema de obtención de licencias de conducir en el Perú, Mario Gonzales, vocero del Centro de Evaluación del Touring y Automóvil Club del Perú, conversó con ECData respecto a las principales críticas planteadas por los especialistas.

— ¿Cuál es la función del Touring en el proceso de evaluación y licencias?

Tenemos dos sedes: Lince, donde los postulantes dan su examen de conocimientos, y Conchán, donde los postulantes pueden dar el examen de conocimientos y el examen de manejo.

Tenemos como objetivo cumplir toda la normativa que exige el MTC para la evaluación. Se nos proporcionan unas normativas tanto para el examen de conocimientos como para el de manejo. Por ejemplo, debemos tener el circuito cerrado de transición en línea, tanto en video como en la clasificación que se hace en línea.

Cuando yo, como postulante, doy mi examen de conocimientos y apruebo, estoy dando fe de que conozco todas las normas de tránsito, las cuales voy a tener que plasmar cuando dé mi examen de manejo. El examen de manejo es una fiel réplica del examen de conocimientos, pero interpretado, por ejemplo, ceder el paso, reducir velocidad, etc. El postulante debe saber interpretar estas señales.

— Muchos expertos coinciden en que el circuito es bastante irreal, dado a que se maneja a poca velocidad. ¿Consideran que el examen de manejo, como se toma hoy, garantiza un estándar mínimo de calidad de conducción en las calles?

El examen que se toma sí cumple toda la normativa que exige el MTC: es de calidad y guarda todos los estándares, porque se reflejan todas las señales de tránsito que tenemos en el país, acorde a la normativa del MTC. El tema va por el postulante/conductor, quien debe tener conciencia de que este conocimiento previo en las normas de tránsito no es cuestión de una semana y luego olvidarse, sino que le va a servir para interpretar las señales de tránsito en la vía pública.

En nuestro circuito, tenemos todas las señales de tránsito, las cuales el postulante tiene que ir interpretando. Por ello, no todos aprueban, fallan en la interpretación en el examen. Como sabes bien, en la vía pública es otra realidad, efectivamente, pero no tienes todas las reglas de tránsito cada metraje corto.

— En muchos países se incluyen pruebas de manejo en calles, con un instructor al lado. Más allá de la normativa del MTC, ¿considera el Touring que el circuito es la mejor opción para tomar estos exámenes? ¿Valdría la pena explorar un examen en escenarios reales?

El circuito sí es la mejor opción por dos motivos: permite la adecuada interpretación de las señales y en el circuito no se permite exceder la velocidad. Si pensamos llevar este examen a la vía pública, estaríamos poniendo no solo en riesgo al postulante, sino también a las personas que transitan por la vía pública.

— Pero se supone que estas personas saldrán a la vía pública de todas formas. ¿No hace esto que el examen en circuito proponga un escenario que se aleja de la realidad?

El circuito sí proporciona un escenario realista, porque el examen está preparado para que el postulante pueda interpretar las normas y reglamentos. Pero esto no pasa solo por el centro evaluador, sino por el conductor y el postulante, que tiene que ser consciente de interiorizar determinada señalética con su interpretación. Hay muchos postulantes que se aprenden de paporreta el examen de conocimientos, pero ya queda en el postulante o conductor cómo interioriza [el reglamento] y la responsabilidad que él asume al dar el examen. Tener una licencia no es “ya tengo una licencia y ya sé manejar, puedo hacer lo que quiero”. Tienes que interpretar en la vía pública la señalización.

— ¿Qué opina de la posibilidad de implementar evaluaciones periódicas, de modo que la licencia no sea un permiso de por vida, sino que esté sujeta al desempeño del conductor en las calles?

Años atrás, antes de agosto del 2022, se hacían revalidaciones de licencias. La persona que iba a revalidar tenía que presentar su examen médico y rendir el examen de conocimientos y aprobarlo. Esto último causaba que muchos conductores no pudieran revalidar su licencia, porque no estaban conscientes de las reglas de tránsito. Luego, se suspende la toma del examen de conocimientos. Hoy en día, para revalidar solo es necesario un examen médico. Personalmente, recomendaría volver al sistema de revalidaciones, porque funcionaba como un doble check. Según las estadísticas, los choferes se preparaban mejor.

Hace unas semanas escuché que quieren aprobar el poder sacar brevete profesional sin haber tenido el brevete particular. Actualmente, tener más o menos dos años con la licencia particular es un requisito para manejar camiones o buses. Entonces, suceden estas cosas y esto causa que haya más accidentes.

— Tenemos muchos testimonios de personas que afirman que se les ha ofrecido pagar para aprobar o para que los trámites sean más cortos, entre otras irregularidades ¿Qué medidas se están tomando desde el Touring para evitar este tipo de situaciones?

En los centros evaluadores siempre van a existir tramitadores, pero es porque existen postulantes que buscan facilismos. Un buen postulante, bien educado y con conocimientos de las reglas de tránsito, no tiene ningún problema. Tenemos cámaras que están acreditadas, que transmiten en línea al MTC y a la Sutrán, entidad que nos hace visitas inopinadas. Además, hay un tema riguroso a la hora de entrar: revisión de maletas, morrales, dispositivos electrónicos por separado que quedan en custodia. Tenemos agentes tercerizados, arcos metálicos en el ingreso de cada punto, para impedir cualquier ingreso de audífonos o algún dispositivo electrónico.

— Un tramitador sería una persona que ayuda a acotar un proceso de trámite en la vía legal, lo cual no necesariamente implica actuar al margen de la ley. Mi pregunta iba orientada a las personas que proponen beneficios no contemplados en la ley a cambio de dinero.

En nuestro circuito, si te refieres a que si hay alguien externo que le pueda cobrar a los postulantes y esté coludido con algún evaluador, eso no lo tenemos. Cuando los evaluadores ingresan a las garitas de evaluación, son exhaustivamente revisados. Las evaluaciones, además, son en línea y en serie, o sea, ingresas en la ruta A y ya te están calificando con una nota puesta por el evaluador. Pasas después a zona de parqueo y el nuevo evaluador no sabe cómo te ha calificado el compañero [...]. No hay forma de que te evalúen y alguien pueda cambiar la nota. Sobre los tramitadores a los que yo me refiero, sí pueden engañar a los postulantes con que ellos pueden ofrecer estos beneficios, pero eso no es posible en la realidad.

Algo similar sucede con los postulantes. Ellos no saben en qué ruta van a ir (A o B) ni con qué evaluador les va a tocar, porque es aleatorio. Tenemos cuatro cámaras con inteligencia artificial que tenemos en el ingreso y las salidas.

El postulante debe mostrar su DNI y pasar control biométrico. Este proceso se hace al ingreso y a la salida y es requisito para cerrar la ficha, según la normativa. De hecho, la normativa nos exige filmar antes, durante y después de la evaluación.

— Ahora que menciona la tecnología, ¿cómo es de distinta en ese aspecto la prueba a la que se tenía hace cinco, 10 o 15 años?

Desde hace unos años, tal cual sostiene la normativa, todo está transmitido en línea. Tanto los videos como la evaluación en el ‘driving’ [sistema tecnológico del MTC para mejorar la seguridad vial]. Antes no estaban potenciados los sistemas del MTC, ahora sí. No hay posibilidad de que pase una evaluación por un sistema del Touring y luego no vaya a los servidores del MTC. Todo este proceso está más seguro gracias a la tecnología.

— Uno de los datos que llamó la atención es que miles limeños aparentemente viajaban al interior del país para conseguir sus licencias de conducir. Los especialistas mencionaron diferentes factores, desde falta de fiscalización hasta mayores niveles de corrupción.

No conozco los otros centros evaluadores ni cómo funcionan u operan. No podría decirte el porqué. Solo podría decirte que nuestros procesos están alineados a la normativa. Sí me gustaría hacer hincapié en que a nosotros nos supervisa la Sutrán, que se encarga de supervisar que cumplamos con toda la normativa, con sus auditorías inopinadas y transmisiones en línea.

Una vez que hemos pasado los exámenes, debe llegar un mail al correo electrónico que uno haya registrado en la ficha. Y allí está la opción de solicitar el video sin importar el resultado. En un lapso de 24 a 48 horas, debería llegarle el video de su evaluación. El proceso es bastante dinámico e interactivo, tenemos hasta un chatbot. Uno puede ver todos los procesos y descuentos de puntaje en la página del MTC.