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Resumen

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Más de 1.000 policías fueron separados de la institución en el 2025 por haber cometido faltas muy graves, las infracciones con las sanciones más severas en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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