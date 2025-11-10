Gino Alva Olivera
Gino Alva Olivera

Escucha la noticia

00:0000:00
Discriminación en el Perú: ¿cuántas personas han sido sentenciadas por ese delito?
Resumen de la noticia por IA
Discriminación en el Perú: ¿cuántas personas han sido sentenciadas por ese delito?

Discriminación en el Perú: ¿cuántas personas han sido sentenciadas por ese delito?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Desde el 2023, en el Perú se han presentado ante el Ministerio Público 3.148 denuncias por el delito de discriminación. Pero a la fecha se han registrado solo 11 sentencias, lo que representa solo 0,3% del total, según información oficial de la institución a la que accedió El Comercio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR