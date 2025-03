Tiempo extra en el tráfico ¿Cuanto más podrías demorarte en hora punta?

Durante las horas punta, avenidas como Javier Prado o la Panamericana Norte pueden añadir casi una hora extra a los viajes. Otras vías concurridas, como la Av. Arequipa, Av. Evitamiento o la Panamericana Sur, también se ven severamente afectadas por la congestión.

El siguiente gráfico muestra cuánto tiempo adicional agrega el tráfico a tu viaje en hora punta. Además, al final de cada barra, podrás ver el tiempo total que te tomará llegar a tu destino en esas horas congestionadas. Pulsa en las barras para obtener mayores detalles de como se hicieron estos cálculos.

De viaje rápido a odisea: Así se disparan los tiempos de viaje en 'hora punta'

Fuera de las horas punta, transitar las principales avenidas de Lima puede ser relativamente rápido. De hecho, en horarios no congestionados, uno puede recorrer buena parte de la Av. Arequipa en apenas 14 minutos y transitar a través de los distritos céntricos sin complicaciones. No obstante, en hora punta, ese mismo trayecto puede tomar hasta 42 minutos en ser recorrido, tres veces más que en horario regular.

En Javier Prado, una avenida conocida por el tráfico, un viaje que normalmente dura 17 minutos puede alargarse a más de una hora en los horarios más congestionados, casi cuadruplicando el tiempo.

En avenidas como la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y Evitamiento, el tiempo de viaje se duplica durante horas punta.

En la siguiente visualización puedes cómo cambian los tiempos de viaje entre un horario normal y la hora punta. Pulsa el botón de “Hora punta” y observa cómo se transforman los minutos en cada avenida.

Aceleración en caída: Así se reduce la velocidad en hora punta

¿Cómo se reducen las velocidades en hora punta al transitar por las principales avenidas de Lima? En Javier Prado, el tráfico genera que la velocidad de los vehículos se reduzca a menos de 10 kilómetros por hora, seis veces menos que máximo permitido de 60 kilómetros por hora en la mayor parte de la ruta. El mismo panorama se repite en las demás rutas de la lista.

En la siguiente una tabla interactiva puedes ver cómo se desploman las velocidades en hora punta. Pulsa en el encabezado de la tabla para ordenar las avenidas y descubre cuáles son las más afectadas por el tráfico.

¿Tiene arreglo el tráfico limeño?

Según Federico Battifora, experto en seguridad vial, la congestión vehicular en Lima responde, principalmente, a que las autoridades no hacen cumplir las normas que ya existen.

“Una de las variables que contribuye al tráfico limeño son los vehículos de transporte de mercancías urbanas (logística para supermercados, mercados, bodegas, etc.) en horas punta. No solo eso, sino que estos vehículos se cuadran en lugares prohibidos y lo hacen porque no existe fiscalización”, sostiene.

El especialista comenta cómo es que en la Av. Javier Prado, por ejemplo, ”el transporte público segregado (los corredores) enfrenta competencia desleal por parte de los colectivos y esto es permitido por la autoridad”.

“Es importante no perder de vista que el servicio informal de taxi colectivo existe a razón de la demanda de los usuarios. Es decir, la gente los toma, ya sea por ignorancia o necesidad, y esto se debe a la percepción general de que estos vehículos van más rápido que los buses. Lo cierto es que es la invasión de los colectivos lo que genera la congestión en el carril segregado”, acota Battifora.

Para el especialista, la ausencia de planes sólidos para mejorar la situación del tráfico limeño se explica, precisamente, por un error en el diagnóstico por parte de las autoridades.

“No puede existir una solución en ningún horizonte si no se realiza correctamente el diagnóstico del caso y esto no se ha hecho. El problema central no resuelto en el tránsito limeño es su carencia de fluidez y ese problema (las autoridades) todavía no lo han comprendido. Por supuesto, pueden existir muchas medidas adicionales que pueden contribuir, pero nada tiene sentido si no se interioriza el problema central”, indica Battifora.