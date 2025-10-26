Juan Díaz, nuevo peleador peruano de UFC: “Sé que en algún momento voy a competir por el título”

El peruano Juan Díaz firmó este mes un contrato con la UFC, el gigante mundial de las artes marciales mixtas (MMA), después de noquear al surcoreano Won Il Kwon en el programa “Dana White’s Contender Series”, el cual recluta nuevos talentos para la compañía.

El letal golpe del ‘Pegajoso’ no solo se viralizó enseguida en las redes sociales, sino que también enloqueció a White. “Absolutamente increíble. Escúchame, si no estás en el número 1 del top 10 de la semana en ESPN, ESPN está lleno de m… Bienvenido a UFC”, exclamó.

— Ya eres parte de la historia de “Contender Series”: ganaste tu combate con el primer codazo giratorio en la historia del programa. ¿Tenías planeado utilizarlo o fue inspiración del momento?

Lo practiqué muchas veces con mis ‘coaches’ y compañeros. Pero sí, es un golpe que tienes que animarte a hacerlo en una pelea, porque si fallas quedas de espaldas ante el rival. Vi la oportunidad en el primer round, pero no tan segura. En el segundo la volví a ver y dije: “Acá es”. Salió y hasta a mí me sorprendió.

— Tu nocaut se viralizó y los comentarios de White son tu mejor carta de presentación...

En el momento, cuando lo dijo, pensé: Qué bien. Pero ahora que pasaron unos días, pienso que para que él diga eso es que fue algo realmente bueno. Sé que esto me expone mundialmente. Si él dice algo así, ¿qué más quisiera uno?

—¿Qué implica tu contrato?

Tres peleas, pero no se sabe en qué lapso. Yo pedí pelear lo antes posible. Si me piden hacerlo en noviembre, yo lo hago. Pero he pedido que sea en diciembre, junto a Brandon [Moreno] en Las Vegas. Si no se puede, en enero o febrero. Quiero saber cuándo pelearé para empezar a ajustar detalles.

— ¿Cuál es tu objetivo en el corto plazo?

Quiero finalizar las tres peleas de mi contrato para que me pongan en una buena posición [del ránking] y pueda enfrentar a un top 15 de mi división. Así, podré empezar a escalar. Sé que en algún momento voy a competir por el título de la UFC.

— ¿Dónde empieza tu formación en las MMA?

En Argentina, cuando tenía 13 años. Primero hice kickboxing, pero solo un mes porque yo quería aprender llaves. Luego llegué a la academia Alfa Team, con el profesor Rubén Fini, quien estuvo en mi esquina en el Contender. Voy a seguir llevándolo, porque me ha enseñado muchas cosas y sigue haciéndolo.

– Eso habla muy bien de ti. La lealtad y gratitud con el maestro es muy importante en este deporte…

Él [Fini] me ha apoyado muchísimo, me ha abierto muchas puertas. Pero lo que más destaco es que me ha enseñado a ser un deportista y peleador. Me ha puesto en el camino de la disciplina también.

— Tu familia viajó primero a Argentina cuando eras niño. A los 19 años te fuiste solo a México para seguir tu carrera. ¿Te ha sido complicado adaptarte?

Mudarme a Argentina fue duro, porque era niño y las costumbres eran muy distintas. En México, aunque la cultura es un poco parecida al Perú, también tuve que acostumbrarme. Hubo momentos en los que quería volver a casa, pero pensaba en lo mucho que me costó ahorrar para venir, llamaba a mi mamá y seguía adelante.

— Un peleador de élite debe invertir mucho tiempo y dinero para prepararse. ¿Te dedicas a tiempo completo a entrenar o tienes otro trabajo?

Este no es un camino fácil. Me ha tocado buscármela, he trabajado de todo: como seguridad en bares, como mesero. Lo que ganaba lo invertía en mi alimentación y el gimnasio. Así fueron varios años, incluso cuando era campeón de otra liga. Gracias a eso, valoro mucho más las cosas y siento que es un plus. Me alegra haber trabajado tanto para llegar a donde estoy.

– Has peleado dos veces en el Perú, ¿sigues el circuito nacional?

Lo sigo desde hace bastante tiempo. He peleado en el FFC, también sigo a Inka y otros eventos como [300] Sparta. Tengo amigos peleando en el circuito peruano, como Ian Escuza y Gabriel Mazzetti, que han sido mis compañeros en el UFC Performance Institute.

– ¿Ya has pensado en la canción con la que saldrás a la jaula en tu debut en UFC?

Hay dos canciones que me mueven mucho: “Many Men”, de 50 Cent, y “Welcome to the Jungle”, de Guns N’ Roses. Son dos canciones con las que entreno y hago sparring, son canciones que me prenden.

– Cuando un peleador peruano compite fuera del país, normalmente lleva la bandera. Para los fanáticos, ese gesto tiene un gran valor. ¿Saldrás con la bandera en tu debut?

He pensado en salir con la bandera del Perú, pero en mi cabeza he pensado en un diseño en el que también estén las banderas de Argentina y México. Me gustaría salir solo con la bandera peruana, pero no me gustaría dejar atrás a los otros dos países, porque me siento parte de ellos también. Si no encuentro un diseño con las tres banderas, definitivamente voy a salir con la bandera del Perú.