La décima temporada del “Dana White’s Contender Series” –el programa de ‘streaming’ que busca nuevos talentos para UFC– terminó el martes 13 de octubre con dos nuevos peleadores peruanos en la promotora: Piero Guaylupo, quien protagonizó uno de los mejores combates en la historia del show, e Ian Escuza, que noqueó en solo 32 segundos a su oponente italiano.

Con los ingresos de Guaylupo y Escuza, ahora nueve atletas nacionales compiten en UFC. Así, el 2026 es hasta ahora el año con más peruanos en la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo.

“El nivel peruano es muy alto, quizá el más destacado en Hispanoamérica, después de México y de Brasil, que es una potencia mundial. En Sudamérica, desde hace tiempo, Perú es uno de los [países] más fuertes. Muchos peleadores de buena calidad han salido de Perú”, opinó Danny Segura, periodista del portal especializado MMA Junkie y conductor del programa “Hablemos MMA”, en un conversación con El Comercio.

Este año, dos peruanos debutaron en UFC: Rodrigo Vera, de 30 años, y Nilson Rojas, de 27 años. Ambos fueron contactados directamente para pelear con pocas semanas de antelación. Aunque el riesgo es alto, el contrato está asegurado. Ninguno de ellos dejó pasar la oportunidad.

Vera contó a El Comercio que recibió la oferta el 8 de mayo, mientras se encontraba en Las Vegas, en los Estados Unidos, adonde había viajado para participar en el The Ultimate Fighter (TUF), el emblemático ‘reality’ de UFC.

“Ni Daniel Cormier ni Michael Bisping [entrenadores del TUF] me eligieron y me quedé allá. No dejé de prepararme y estaba a buen ritmo. Yo no elegí, era la oportunidad”, añadió el ‘Gato loco’.

Solo 22 días después, el 30 de mayo, Vera (21 victorias – 1 derrota – 1 empate) noqueó en menos de dos minutos al local Kangjie Zhu (21–5) en un duelo celebrado en Macao, China.

“Aprecio mucho este momento, he peleado por mucho tiempo para estar aquí. Para mi gente de Perú: yo sé que hubo gente que no creyó en mí, pero aquí estoy”, dijo el atleta nacional desde el octágono después de su victoria.

En tanto, el ‘Rayo’ Rojas (9–0) fue convocado con dos semanas de anticipación para enfrentar el 29 de agosto al indonesio Bilal Hasan (9–0) en un duelo de invictos.

Pero el 22 de julio, Rojas se había medido en el evento nacional Inka MMA contra Gonzalo Hanampa en un combate que se extendió a tres asaltos. “La buena noticia cayó de la nada. Guardé reposo para darle mantenimiento a mi cuerpo”, relató a El Comercio.

Finalmente, en el puerto chino de Shanghái, el peruano fue noqueado por Hasan, quien además se llevó uno de los bonos a ‘Performance de la noche’.

Como Vera y Rojas, otros siete peleadores peruanos firmaron con UFC a través del contrato directo . De ellos, solo Gastón Bolaños y José Ochoa permanecen en la organización hasta ahora.

En tanto, dos atletas –Enrique Barzola y Claudio Puelles– se sumaron a la compañía a través del TUF Latinoamérica, un ‘reality’ que tuvo solo tres temporadas y dejó de emitirse en el 2016, hace ya una década.

Pero hay otra forma de entrar a UFC, la cual ha ganado popularidad y protagonismo en los últimos años: el “Dana White’s Contender Series”. A través del programa de ‘streaming’, siete peleadores nacionales se han incorporado a la empresa líder del MMA mundial .

Un nuevo camino

Este 2026, el Meta Apex de UFC, el escenario del “Contender Series”, en Las Vegas, fue renovado y ampliado para recibir a 1.000 espectadores. El periodista deportivo Andrés Lichtveld fue convocado como relator en español del show para la plataforma Paramount+.

“En la pelea de Piero [Guaylupo] contra Callum Connor, ese lugar se iba a caer, la gente se volvió loca. Si el peruano no ganó por nocaut es porque Connor tiene una barbilla de titanio. Dana White se levantó para aplaudir y todo el público enloqueció”, rememora Lichtveld en diálogo con El Comercio.

Izquierda: Entrevista de El Comercio en el 2015 a Enrique Barzola, ganador del TUF Latinoamérica 2. Derecha: Cobertura de El Comercio del casting para el TUF Latinoamérica 3, en el 2016.

Por otro lado, el periodista considera que, al margen del polémico rodillazo de Escuza sobre Luca Borando, “él le pasó por encima al italiano y esa pelea no iba a cambiar de ninguna forma”. Añadió que “dentro del Meta Apex quedaron las ganas de ver más de Ian”.

Desde el 2022, 10 peleadores nacionales han participado en “Contender Series”, conocido también en el argot de las MMA como la entrevista de trabajo más difícil y peligrosa del mundo. De ellos, siete –el 70% del total– ganaron sus combates y firmaron el contrato.

Izquierda: Crónica de El Comercio sobre la victoria de Daniel Marcos en el "Contender Series" del 2022. Derecha: Especial de El Comercio sobre la décima temporada del "Contender Series", en la que por primera vez compitieron cuatro peruanos.

Además, el Perú es el tercer país de América Latina y el Caribe que más atletas ha colocado en UFC a través del programa de ‘streaming’ , solo por debajo de Brasil, un gigante mundial del deporte, y México, una nación que tiene casi el cuádruple de habitantes.

No obstante, hay un detalle clave: tres de los siete peleadores (42,8%) que ganaron el contrato a través del “Contender” ya no están en la promotora, y dos de ellos terminaron su vínculo sin haber ganado un solo combate.

Claudio Puelles, quien pelea en UFC desde hace 10 años, considera que el “Contender Series” ofrece a los atletas peruanos mayores chances para llegar a la promotora.

“El “Contender” es una oportunidad increíble, pero no es para todos. Para algunos es difícil adecuar su estilo a ese tipo de competencia, en la que se prioriza salir a noquear rápido”, señaló en una entrevista con El Comercio.

Puelles, de 30 años, también destacó que si bien el Perú “está produciendo talento y se consiguen contratos con UFC”, todavía hay un largo camino por recorrer.

“Falta que nos mantengamos, que hagamos buenas carreras en UFC. Estamos compitiendo contra la élite mundial y ahí no hace falta solo talento, sino trabajar dentro de un ecosistema profesional completo y sólido, entre otros factores”, aseveró.

Las artes marciales mixtas son un deporte que evoluciona día a día sin parar. No hay tiempo para detenerse.