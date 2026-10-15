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Resumen

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Piero Guaylupo (izq.) e Ian Escuza (der.) firmaron con UFC después de haber ganado sus combates en "Contender Series". (Fotos: UFC / Composición: El Comercio)
Piero Guaylupo (izq.) e Ian Escuza (der.) firmaron con UFC después de haber ganado sus combates en "Contender Series". (Fotos: UFC / Composición: El Comercio)
Por Gino Alva Olivera

La décima temporada del “Dana White’s Contender Series” –el programa de ‘streaming’ que busca nuevos talentos para UFC– terminó el martes 13 de octubre con dos nuevos peleadores peruanos en la promotora: Piero Guaylupo, quien protagonizó uno de los mejores combates en la historia del show, e Ian Escuza, que noqueó en solo 32 segundos a su oponente italiano.

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