Un proceso de mejora constante

En el Torneo Apertura, Universitario obtuvo 82% de los puntos en el Estadio Monumental. En este escenario, acumuló siete victorias, un empate y una derrota. Esto lo consolidó como el tercer mejor local del torneo -hasta aquel momento- luego de Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana.

En contraste, fue el mejor equipo visitante del primer torneo corto del año, logrando el 63% de los puntos posibles en esta condición.

En el Torneo Clausura, las cifras del equipo crema fueron aún más favorables. A dos partidos de culminar, su actuación en condición de local le mereció el 91% de los puntos posibles, una mejora de 9 puntos porcentuales con respecto al desempeño en la primera parte del año.

Por otro lado, en condición de visitante, Universitario mejoró 20 puntos porcentuales, alcanzando el 83% de puntos posibles en las diferentes plazas del torneo, una mejora significativa en el desempeño del equipo entre el Torneo Apertura y Clausura.

En Copa Libertadores, Universitario logró alcanzar los Octavos de Final tras quedar en segunda posición de su grupo. Esto representa no solo un hito para el club merengue, sino también para el fútbol peruano, pues un club nacional no alcanzaba esta etapa de la competición desde 2013, con Real Garcilaso.

Para lograrlo, el empate en el Estadio Monumental de River Plate y la victoria sobre Barcelona de Ecuador en Guayaquil fueron fundamentales. Es así como Universitario logró sumar el 33% de sus puntos, tanto en condición de visitante como de local, algo que les otorgó una puntuación competitiva frente a sus rivales.

Un plantel sólido

En la primera parte del año, el equipo merengue disputó la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, en la segunda parte del año, disputó el Torneo Clausura y los Octavos de Final de Copa Libertadores. La sólidez del plantel contribuyó a los buenos resultados del equipo crema. Los jugadores con más minutos en las competiciones mencionadas fueron Sebastían Britos, Matías Di Benedetto, Andy Polo y Álex Valera.

Incidencia de gol

Una cualidad que desarrolló Universitario es la distribución variada del gol entre sus jugadores. No obstante, hay tres que impactaron en los resultados con una regularidad importante: Álex Valera, Jairo Concha y José Rivera, son los jugadores que suelen anotar o dar asistencias continuamente. Han impactado el marcador en 14, 13 y 10 partidos respectivamente.

Álex Valera no es solo el jugador con más apariciones, sino también el principal goleador del equipo, con 17 goles en la temporada. Jairo Concha, por su parte, acumula 9 goles y 9 asistencias. Por último, José Rivera anotó 11 goles a lo largo de la temporada.

Goles con Garra

Una característica de Universitario de Deportes es “La Garra Crema”, que podría interpretarse como la capacidad de sacar adelante los resultados, especialmente cuando parece improbable. Esto suele reflejarse a través del gol en momentos críticos de los partidos, especialmente los finales. De un total de 69 goles anotados por Universitario en la temporada, el 23% sucedieron luego del minuto 80. Es decir, casi uno de cada cuatro goles de Universitario se anotan en la etapa final del partido.

Ahora bien, de los goles anotados en la etapa final del partido, el 44% fueron realizados por el mismo jugador, José “El Tunche” Rivera quién, a pesar de ser un habitual suplente, logró aportar de manera trascendental a la consecución del tricampeonato.