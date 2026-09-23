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Resumen

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En el 2025, los peruanos gastaron, en conjunto, S/298,6 millones al mes en la manutención de sus mascotas, reveló la más reciente Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, el presupuesto asignado a los animales de compañía en el país creció S/38,6 millones en dos años.

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