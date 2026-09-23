En el 2025, los peruanos gastaron, en conjunto, S/298,6 millones al mes en la manutención de sus mascotas, reveló la más reciente Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, el presupuesto asignado a los animales de compañía en el país creció S/38,6 millones en dos años.

El estudio, en el que participaron más de 37.000 familias de todo el país, también revela que la gran mayoría del gasto –el 89% del total– se asigna a la alimentación, mientras que el 11% se destina a servicios veterinarios.

“Hoy existe mucha más prevención. Antes veías menos a tu perro y no lo examinabas tanto. Muchas veces, te dabas cuenta de alguna enfermedad en una etapa tardía. Ahora las conductas son distintas: la mascota está en nuestras casas y mucho tiempo con nosotros”, explica la médica veterinaria María Lourdes Velarde, decana de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur.

Velarde agregó que ese es un factor clave para entender por qué “el gasto en servicios veterinarios no crece tanto”, en comparación con el dinero utilizado para alimento de las mascotas. “La medicina preventiva es darnos cuenta de los problemas a tiempo y también es más rentable para el tutor”, añadió la especialista.

Melanny Pancorbo, tutora de un basset hound de 6 años, contó a El Comercio que el mayor gasto en la manutención de su perro es la comida. “Un saco de croquetas me dura un mes y medio y cuesta S/250. Además, consume suplementos por alrededor de S/90 y S/60 en premios [comestibles] cada mes”, relató.

Melanny afirma que la principal razón por la que adoptó a Tofu es la compañía. En la Enaho, el 53,3% dijo que tiene un animal doméstica por ese motivo. (Foto: César Zamalloa) / C.ZAMALLOA

Alithú Roncal es tutora de dos perros de raza pequeña, uno de 14 años y la otra de 3 años. Ella relató a este Diario que gasta entre S/500 y S/800 mensuales en el cuidado de sus perros. Como Melanny, utiliza gran parte del monto en comprar alimento para sus mascotas.

“No compramos comida procesada. Les preparamos comida en casa a base de zanahoria, zapallo, camote, carne, pollo, corazones y mollejas”, detalló.

Melanny y Alithú también coinciden en que la compañía es la principal razón por la que tienen a sus mascotas. Sus testimonios reflejan también una realidad: en el país, el 63% de familias tienen perros para “compañía o afecto”. En tanto, el 34% los cría para “protección o seguridad” y el restante 3% por otro motivo.

Un país, distintas realidades

La encuesta también muestra marcadas diferencias entre el sector urbano y el rural. En el último, por ejemplo, las familias, en conjunto, solo asignan S/1 millón mensual –apenas el 5% del total– a servicios veterinarios, mientras que destinan el 95% a la alimentación.

En cambio, en Lima Metropolitana, el gasto en el veterinario asciende a S/15 millones (13%) y el destinado a la comida de los animales de compañía alcanza los S/103 millones (87%).

“Lima es una ciudad con muchas más opciones en cuidados veterinarios en general, esa es una realidad. Este tipo de encuestas ayuda a entender la realidad de distintos sectores y regiones para la elaboración de políticas públicas”, consideró Velarde.

Al respecto, Walter Mendoza, especialista en demografía e investigador titular de la Universidad Científica del Sur, remarcó que estudios como los del INEI son importantes para conocer “los hábitos de consumo y los gastos” de los peruanos.

“Parte de estos hábitos tiene que ver con los animales. Siempre hemos tenido mascotas, pero en esta época la connotación es muy distinta: su valor social es mayor y esto tiene implicancias en la salud pública”, indicó Mendoza.

El estudio también revela que más de la mitad de las familias del Perú tiene por lo menos un perro en su hogar. La cifra es mayor en el sector rural (63%) que en el urbano (50%).

En seis regiones del país, todas ubicadas en el centro y sur del Perú, siete de cada 10 familias afirman que tienen por lo menos un animal de compañía. En tanto, en Lima Metropolitana, seis de cada 10 familias tienen mascota.

“El perro es un animal de compañía, pero en muchos lugares también cumple el trabajo de guardianía. Un gran porcentaje de los encuestados declara a su perro como animal de guardianía y hasta de manejo de ganado en lugares rurales”, agrega María Lourdes Velarde.

El trabajo del INEI no solo confirma cuán relevante se ha vuelto la presencia de mascotas en los hogares peruanos, sino también es el punto de partida para la elaboración de estudios y el diseño de políticas públicas con información fiable y representativa.