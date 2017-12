- / -

#metoo, Movimiento contra el acoso sexual. La ola empezó tras las denuncias de acoso publicadas por “The New York Times” y “The New Yorker” contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Rápidamente cruzó sectores y países. Se espera que #metoo inspire cambios en la forma de llevar las relaciones interpersonales en el mundo laboral y en los mecanismos de ‘compliance’ para que las empresas no pasen por alto estos casos. (Foto: AP)