Tras dos años de restricciones de movilización por la pandemia, donde el teletrabajo y las clases virtuales fueron la norma, el uso de internet doméstico se convirtió en una necesidad prioritaria para los hogares peruanos. Es por ello que Kantar División Worldpanel desarrolló un estudio sobre la penetración actual de este servicio, así como la demanda por operadores y productos.

Entre los principales hallazgos tenemos que tres de cada 10 hogares no cuenta con Internet doméstico, mientras que un 35% contrata con Movistar, 14% con Claro, 3% con Entel, y un 18% con otros operadores. Del mismo modo, Movistar lidera ampliamente en los hogares del NSE A/B, con una penetración del 64%, y en el NSE C con 35% del mercado. Sin embargo, 5 de cada 10 hogares del NSE D/E aún no cuenta con servicios de internet doméstica.

“Sobre los productos más demandados, los servicios Internet Hogar de Movistar de 50 mbps (11%), 30 mbps (11%) y 100 mbps (9%), lideran la lista; seguidos de Claro Hogar de 50 mbps (7%) y 100 mbps (6%). Cabe mencionar también la participación del 4% de los productos de Win, que ofrece solamente internet doméstico de fibra óptica”, señala Francisco Luna, Gerente General de Kantar División Worldpanel.

Al analizar la penetración de marcas por regiones, Movistar tiene mayor presencia en el Oriente, con el 46%, y Lima, con el 38%. En el Sur, la empresa española mantiene el 28% de penetración, pero Claro le disputa el liderazgo con el 27% de hogares. Es importante recalcar que un 44% de hogares de la región Norte no cuentan con servicio de internet doméstico. Lo mismo sucede con el 43% de hogares del Oriente y el 38% del Centro, según el estudio de Kantar.

“En regiones como el Norte, Oriente y Centro del país todavía se demanda la implementación de infraestructura que permita el uso y masificación del servicio de internet doméstico. Esto representa una oportunidad para los grandes competidores del mercado peruano”, concluye Luna.

