Las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, que este año coinciden con un sábado, abren oportunidades comerciales para restaurantes, negocios gastronómicos y establecimientos de entretenimiento. El 72% de quienes participarán en la festividad de Halloween planean asistir a una fiesta con amigos o familiares, frente al 66% registrado en 2025. Por su parte, el 55% de quienes optaron por el Día de la Canción Criolla prevé estar en una reunión familiar en casa con comida tradicional, una alternativa que alcanzaba el 44% el año anterior.

Así lo revela el estudio Preferencias Festivas en Lima Metropolitana 2026, elaborado por el Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), que analiza los planes de celebración, hábitos de consumo y presupuestos previstos para esta fecha.

“Las reuniones familiares representan una oportunidad para los negocios gastronómicos, especialmente para aquellos que ofrecen platos preparados y opciones para compartir. Los resultados muestran que la demanda no se limita a restaurantes o locales de entretenimiento, también impacta en quienes prefieren organizar sus celebraciones en casa”, explicó Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM USIL.

La gastronomía concentra las preferencias de la celebración criolla

La comida tradicional mantiene un lugar central en esta festividad. El 94% de quienes eligieron el Día de la Canción Criolla planea consumir algún plato o bebida típica, mientras que el 39% tiene previsto acudir a un restaurante criollo y el 20% a una peña o espectáculo musical.

Entre quienes consumirán alimentos o bebidas tradicionales, el 63% optaría por platos como lomo saltado o ají de gallina y el 48% elegiría anticuchos y parrillas. Esta preferencia ofrece a los negocios gastronómicos la posibilidad de complementar su oferta habitual con menús especiales, paquetes familiares y opciones para compartir. En cuanto al presupuesto destinado a comida y bebidas, el 41,94% contempla gastar entre S/50 y S/99, mientras que el 30,65% prevé desembolsar entre S/100 y S/199.

Si se consideran todos los gastos asociados a la celebración, incluidos alimentos, bebidas, entradas y transporte, el 60% de quienes eligieron el Día de la Canción Criolla destinaría S/ 100 o más. Del total de este grupo, el 33% contempla un presupuesto de S/ 100 a S/ 199 y el 27%, de S/ 200 o más.

Disfraces de películas y series ganan espacio entre las alternativas para Halloween

Además de las celebraciones grupales, Halloween genera demanda de entretenimiento fuera del hogar. El 43% de quienes eligieron esta festividad prevé acudir a bares o discotecas y el 21% participaría en actividades organizadas en centros comerciales o parques.

Para los centros comerciales y establecimientos de entretenimiento, este interés abre oportunidades para organizar concursos de disfraces, actividades temáticas y promociones dirigidas a grupos.

Los disfraces representan otro segmento relevante. El 83% de quienes eligieron Halloween planea disfrazarse y, entre ellos, el 71% optaría por personajes de películas o series, frente al 42% registrado en el estudio de 2025. Esto evidencia el crecimiento de la preferencia por disfraces inspirados en la cultura pop.

Si bien el 51% compraría su disfraz, otro 47% optaría por reutilizar prendas o elaborar su propio vestuario. Este comportamiento amplía las oportunidades comerciales para tiendas de accesorios, maquillaje y prendas complementarias, además de los establecimientos especializados en disfraces completos.

El presupuesto más frecuente para disfraces se ubica entre S/50 y S/99, con el 36,56% de las respuestas, seguido del rango de S/20 a S/49, con el 24.01%. En conjunto, seis de cada diez personas que planean disfrazarse contemplan gastar entre S/20 y S/99. A ello se suma el gasto en las actividades de Halloween, sin incluir el disfraz. El 29% prevé destinar entre S/ 50 y S/99 y otro 29%, entre S/100 y S/199, considerando entradas, alimentos, bebidas y transporte.

Las recomendaciones personales influyen en las decisiones de consumo

Además del presupuesto, las recomendaciones de amigos y familiares tienen un papel importante al momento de encontrar actividades para celebrar. En Halloween, el 74% suele conocer sus planes a través de personas cercanas, mientras que el 64% recurre a las redes sociales. En el Día de la Canción Criolla, ambos canales tienen una participación similar, con el 65% para las plataformas digitales y el 64% para amigos o familiares.

Sin embargo, al momento de decidir asistir a una actividad criolla, el 48% considera las recomendaciones de personas cercanas, por encima del interés por la cultura y las tradiciones (41%), la oferta gastronómica (30%) y el precio (24%). “Para los negocios, estos resultados sugieren que las promociones digitales pueden complementarse con estrategias que incentiven las recomendaciones y la participación de grupos. En el caso de restaurantes y locales de entretenimiento, comunicar las experiencias y alternativas disponibles para celebrar en compañía puede ser relevante para atraer público durante esta fecha”, concluyó Huamán.