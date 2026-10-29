El 72% de quienes participarán en la festividad de Halloween planean asistir a una fiesta con amigos o familiares, mientras que el 55% de quienes optaron por el Día de la Canción Criolla prevé estar en una reunión familiar en casa con comida tradicional. (Foto: Imagen creada por Gemini)
El 72% de quienes participarán en la festividad de Halloween planean asistir a una fiesta con amigos o familiares, mientras que el 55% de quienes optaron por el Día de la Canción Criolla prevé estar en una reunión familiar en casa con comida tradicional. (Foto: Imagen creada por Gemini)
Por Redacción EC

Las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, que este año coinciden con un sábado, abren oportunidades comerciales para restaurantes, negocios gastronómicos y establecimientos de entretenimiento. El 72% de quienes participarán en la festividad de Halloween planean asistir a una fiesta con amigos o familiares, frente al 66% registrado en 2025. Por su parte, el 55% de quienes optaron por el Día de la Canción Criolla prevé estar en una reunión familiar en casa con comida tradicional, una alternativa que alcanzaba el 44% el año anterior.

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