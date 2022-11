Durante su intervención en la sétima edición del Día de la Gestión Pública organizada por la Universidad del Pacífico, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, habló sobre las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales y afirmó que, en el 2021, 91 gobiernos locales incumplieron con la ratio de la primera regla fiscal de saldo de deuda y 39 gobiernos locales la han incumplido desde que se creó en el 2017.

“[Este indicador implica] que la deuda total no puede ser mayor a un promedio de los ingresos corrientes o a un límite especificado en la ley 29230 que tiene que ver con los ingresos del canon”, señaló.

TAMBIÉN LEE | Empleo adecuado en Lima disminuyó 7,9% versus el 2019

Así, en Lima Metropolitana mostró el ejemplo de la deuda de la Municipalidad de La Victoria que en el 2021 ascendió a casi S/ 700 millones, muy por encima de su regla fiscal.

Esta deuda se divide en saldos pasivos, es decir que no le está pagando a sus proveedores, en la deuda exigible, que es la deuda con EsSalud y ONP, aportes que debe hacer el empleador y que en este caso asciende a S/ 250 millones y, el mayor monto de deuda que tienen es con las AFP, un aporte también de los empleadores y asciende a S/ 276 millones.

TE PUEDE INTERESAR | EsSalud: Los puntos que debería considerar la reforma que emprenderá el Ejecutivo

“A pesar de que son pocos, hay que tener en cuenta que estas municipalidades tienen serios problemas porque el hecho de que sean insolventes, de alguna manera repercute en la provisión de los servicios públicos. Es muy probable que los servicios públicos en estos 39 gobiernos locales sean deficientes porque tienen serios problemas financieros”, dijo.

Sobre la segunda regla fiscal relacionada con que el ahorro en cuenta y los gastos corrientes no pueden ser mayores a los ingresos, anotó que el año pasado hubo 14 municipalidades que no cumplieron y cuyo gasto fue mayor que los ingresos.

“En el caso de los gobiernos regionales todos cumplen, sin embargo, tenemos una serie de gobiernos subnacionales, especialmente municipalidades, que incumplen sostenidamente con las reglas fiscales”, agregó.

Se deben plantear soluciones

Según Oliva, solo contamos con mecanismos sancionadores mas no correctivos que permitan que estas municipalidades salgan de sus problemas financieros.

“La idea es crear un mecanismo para que el MEF haga un salvataje financiero a estas municipalidades a cambio de una serie de reformas que estas municipalidades tendrían que cumplir […] no van a salir por sí solas del problema porque los huecos son tan grandes que tenemos que pensar fuera de la caja y darles una salida”, dijo.

En su intervención, Carlos Casas, profesor del Departamento Académico de Economía y de la Escuela de Gestión Pública de la UP, se refirió a los retos del financiamiento descentralizado y, entre los retos para el país se debe identificar cuáles son las necesidades de gasto para brindar bienes y servicios de calidad.

TAMBIÉN LEE | Se consumirá menos petróleo de lo esperado hasta fines de 2023, advierte OPEP

“Cuando tengamos una metodología clara podríamos determinar los requerimientos de ingreso y los mecanismos para llegar progresivamente a ese incremento que permita cubrir las necesidades de la población”, apuntó.

Así, agregó que los gobiernos locales deben tener una mayor autonomía y desarrollo de la responsabilidad fiscal, que deben tener fuentes de financiamiento de recursos propios que les permita financiar sus gastos.

“Si un gobierno vive de transferencias no desarrolla esta responsabilidad fiscal, no cobra impuestos, no rinde cuentas a la población”, agregó.

Finalmente, Oliva se refirió a la interpretación del artículo 79 de la Constitución dado por el Tribunal Constitucional (TC) y lo calificó de desafortunado.

“Quería aprovechar para decir que lo que ha hecho el TC puede mandar este país al hoyo. Es gravísimo y ojalá se pueda corregir, pero decir que la iniciativa de gasto, que está claramente prohibida para el Congreso, solo vale para un año, es algo económicamente aberrante”, advirtió.