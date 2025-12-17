Abhijit Banerjee, Nobel de Economía 2019: Muchos países en desarrollo siguen diseñando políticas como si fueran sociedades jóvenes

En el marco de la conferencia Beyond Poor Economics, organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) durante el Seminario Anual de Investigación 2025, el Premio Nobel de Economía 2019, Abhijit Banerjee, llamó la atención sobre una dimensión de la pobreza que, a su juicio, no está recibiendo suficiente atención en las políticas públicas de los países en desarrollo: la situación de los adultos mayores.

Consultado por El Comercio sobre qué dimensiones de la pobreza continúan siendo subestimadas por los gobiernos al diseñar programas sociales, Banerjee señaló que muchas economías en desarrollo, incluidas las de América Latina y Asia, están atravesando un proceso acelerado de envejecimiento que no ha sido incorporado adecuadamente en el enfoque de las políticas sociales. “Los países en desarrollo están envejeciendo rápido. Durante mucho tiempo pensamos en estos países como sociedades jóvenes, pero eso ya no es cierto”, afirmó.

El economista explicó que la caída de las tasas de fertilidad y el menor crecimiento de la población están acelerando el envejecimiento, mientras que las políticas públicas siguen respondiendo a un diagnóstico desactualizado. “Todavía no hemos pasado a un modo en el que entendamos bien lo que significa este envejecimiento”, indicó, al advertir que una parte importante de la población adulta mayor se encuentra hoy en una situación de alta vulnerabilidad.

Banerjee subrayó que muchos adultos mayores pobres estructuraron su vida bajo la expectativa de que sus hijos los sostendrían en la vejez, una premisa que, en al actualidad, no siempre se cumple.

“Son personas que tuvieron hijos pensando que ellos los cuidarían, pero tuvieron pocos hijos y ahora, muchas veces, están abandonados”, señaló. En ese contexto, afirmó que los adultos mayores se han convertido en “uno de los grupos más vulnerables entre los pobres” y que “necesitan mucha más atención”.

En la misma intervención, Banerjee evitó generalizaciones sobre el desempeño de los gobiernos, pero sostuvo que este desfase entre los cambios demográficos y el diseño de políticas sociales refleja una brecha más amplia entre la evidencia y la acción pública.

Consultado por este Diario sobre la distancia entre lo que muestra la investigación económica y lo que efectivamente implementan los gobiernos, señaló que no existe un error único ni común a todos los países. “No es que todos los gobiernos se equivoquen de la misma manera. Hay programas que funcionan muy bien y otros que funcionan menos bien, y eso ocurre en todas partes”, explicó.

A su juicio, el principal obstáculo no suele ser la falta de evidencia, sino la dificultad de introducir cambios en sistemas de políticas que operan con fuerte inercia. “El cambio es difícil, no necesariamente porque la gente no quiera cambiar, sino porque hay mucha inercia en la forma en que pensamos las políticas”, dijo. Añadió que modificar una política implica alterar muchos otros componentes al mismo tiempo, lo que hace que, incluso cuando la evidencia es clara, los cambios avancen lentamente. “Por eso es importante identificar la evidencia y presionar más, de manera constante, para que el cambio ocurra”, sostuvo.

La conferencia de Banerjee se centró en los aprendizajes acumulados en los últimos 15 años a partir de la expansión de los estudios experimentales en economía del desarrollo, así como en la necesidad de revisar supuestos tradicionales sobre pobreza, educación, nutrición y políticas sociales. En ese contexto, su énfasis en el envejecimiento de la pobreza apuntó a uno de los desafíos que, según señaló, marcarán la agenda de desarrollo en los próximos años y que aún no ocupa un lugar central en el diseño de las políticas públicas en los países en desarrollo.