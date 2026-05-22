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Mario Seoane, abogado y asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria. (Foto: Archivo GEC)
Mario Seoane, abogado y asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria. (Foto: Archivo GEC)
/ LUIS CHOY
Por Christian Silva

Mario Seoane, abogado y asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria, señaló el avance que hay en el proceso para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice el pago de la deuda histórica por la expropiación de hectáreas en el marco de la reforma agraria en la época de Velasco. Recordó que el fallo del Tribunal Constitucional de enero contempla incluir a los afectados en la reforma que también aplicó Fernando Belaúnde.

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