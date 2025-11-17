Los activos chilenos se dispararon este lunes después de que el ultraconservador José Antonio Kast avanzara a la segunda vuelta de las elecciones como claro favorito frente a la comunista Jeannette Jara, informó Bloomberg.

De esta manera, el peso chileno se apreció hasta 1,8%, alcanzando su nivel más alto desde octubre del año pasado, contrarrestando la tendencia a la baja de otras monedas de mercados emergentes. El índice bursátil IPS subió 3,4% en la apertura.

El peso chileno aún tiene que recuperar terreno, ya que se ha fortalecido poco más del 7% desde inicios de año frente a un dólar que se ha depreciado un 9% frente a las monedas de los principales socios comerciales de EE.UU. Además, ha tenido un rendimiento inferior al de sus pares regionales, desde Brasil hasta Colombia o México, cuas monedas se han fortalecido 14% o más desde principios de año.

El medio también reportó que el costo de asegurar la deuda chilena contra el default en los próximos cinco años cayó cinco puntos básicos, hasta 50, mientras que las tasas swap a dos años alcanzaron su nivel más bajo desde el 8 de septiembre.

José Kast alcanzó la victoria entre un grupo de candidatos de derecha, a quienes probablemente sumará el apoyo de sus electores, posicionándose como el favorito para la segunda que se llevará a cabo el 14 de diciembre.

Kast se ha comprometido a desregular la economía chilena y reducir drásticamente los impuestos a las empresas, al tiempo que intensificará la lucha contra el crimen y deportará a miles de inmigrantes indocumentados.

“Tanto la moneda como las tasas de interés ofrecen potencial alcista. La consolidación fiscal reforzará la ya sólida posición crediticia de Chile y, el impulso a la productividad puede ayudar al país a retomar su convergencia hacia los niveles de ingreso de los mercados desarrollados, un proceso que se ha estancado durante la última década”, indicó Alfonso de la Torre, analista de renta fija soberana de mercados emergentes en PineBridge Investments.

Por otro lado, Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital sostuvo que el peso chileno ya está descontando la victoria de Kast en la segunda vuelta. “Si el gobierno de Kast consolida su poder y tiene un buen desempeño en los primeros 100 días, el peso podría superar la marca de los 900 de forma contundente”, agregó.

Ezequiel Aguirre y Christian González, estrategas de Bank of America, prevén una pareciación del peso chileno del 4% en los próximos seis meses, mientras que JPMorgan estima un alza de hasta 8%. En el mercado de bonos, Barclays indicó que mantiene una posición de sobreponderación en deuda chilena.