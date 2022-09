El jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Walter Borja, indicó que los proyectos de ley relacionados con una actualización del bono de reconocimiento para aportantes a la ONP causaría un costo fiscal de S/750 millones.

“Hemos hecho una proyección muy general que calculamos representa un valor presente de S/750 millones, más o menos, el tema de los bonos de reconocimiento que se propone en el proyecto legislativo”, señaló ante la Comisión de Economía del Congreso.

Dicha estimación fue en referencia a la iniciativa legislativa del parlamentario Víctor Flores (Fuerza Popular), que plantea que el bono de reconocimiento también contemple a quienes aportaron al sistema nacional de pensiones hasta el 2020 y que se hayan trasladado al sistema privado de pensiones hasta julio de 2021.

También existen otros dos proyectos de ley sobre el tema, de Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) -también presidenta de la comisión- y de Noelia Herrera (Renovación Popular), en el que plantean el reconocimiento del bono sin condiciones para los que hicieron aportes en el SNP y se trasladaron a una AFP y para los afiliados al sistema público que realizaron aportes por un mínimo de 12 meses hasta el 2022, respectivamente.

Como indicó Elio Sánchez, superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), durante la comisión legislativa, actualmente hay tres bonos de reconocimiento (del 1992, 1996 y 2002), que se otorgan a los trabajadores que realizaron aportes al SNP por un mínimo de 48 meses -4 años- hasta el 6 de diciembre de 1992, 1 de enero de 1997 y 1 de enero de 2022 y que se trasladaron. Además, el valor nominal tope para los bonos es de S/60.000 y que se actualiza en relación con el Índice de Precios al Consumidor.

Borja Rojas indicó que en el 2018 se alcanzó un pico de emisión de bonos de reconocimiento, casi 27.500 bonos emitidos, lo que representó un costo de S/1.116 millones, cifra que se disminuyó a S/888 millones en 2019 y que en lo que va del 2022 se han desembolsado S/234 millones para la ejecución de los bonos de reconocimiento.

Agregó que con los proyectos de ley proponen que los bonos de reconocimiento contemplen la totalidad de aportes y no un máximo ni un uso de fórmula para calcular el bono. “El monto que se va a calcular es distinto y [también] el momento en que se va a ser efectivo”, declaró.

“Hay una repercusión fiscal significativa para la implementación de un bono de reconocimiento que vaya del 2001 en adelante. No encontramos un análisis de costo-beneficio que permita anticipar que esta bonificación no tendrá mayor necesidad de recursos fiscales. La opinión que hemos trasladado es técnicamente no lo consideramos viable”, acotó Borja por su lado.

Asimismo, el jefe de la ONP recordó que la recaudación por aportes de afiliados a la ONP alcanza los S/350 millones mensuales, mientras que el pago de jubilaciones es de S/450 millones.

Durante la comisión parlamentaria, se aprobó por unanimidad la conformación de un grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, cuyo coordinador será el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular).