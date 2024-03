La Asociación de Exportadores (ADEX), informó que las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) registraron un crecimiento de 23,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que representa su mejor arranque histórico.

En total, las agroexportaciones sumaron poco más de US$ 1.063 millones 256 mil en enero último.

Es la primera vez que superan los US$ 1.000 millones, considerando solo el mes de enero, según la gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano Oré, quien instó a los sectores público y privado a “no bajar la guardia frente a los fenómenos climatológicos” y a los requisitos solicitados por los diferentes mercados.

Mencionó que uno de ellos es el reglamento 2023/1115 aprobado por el Parlamento de la Unión Europea (UE), que establece un ‘Reglamento sobre productos libres de deforestación’, y que considera esta práctica (deforestación), como una de las responsables del cambio climático.

A partir del 30 de diciembre del 2024, aquellos alimentos o materias primas que provengan de áreas deforestadas no podrán ingresar al territorio europeo.

Con el fin de potenciar estos despachos que, en enero representaron el 20,2% del total exportado por Perú, Adex viene impulsando una serie de actividades como ferias, conferencias, misiones comerciales, convenciones y encuentros empresariales.

“Hace unos días organizamos el FDA Summit con gran éxito en Lima y Trujillo. En abril tendremos la 22° edición del Almuerzo Agroexportador, en junio el IV Ginger Week, en julio la IV Convención de Granos Andinos y el IV Cóctel de Cacao y Chocolate, en agosto el II Congreso Internacional de las Passifloras del Perú, en septiembre el Encuentro Empresarial de Capsicum, y en noviembre el Congreso internacional de inversión y transferencia agro tecnológica”, detalló.

Oferta primaria

De acuerdo a Adex, los envíos agrarios tradicionales (US$ 93 millones 417 mil) aumentaron en 44,9%. El café (US$ 82 millones 907 mil) fue el producto líder al concentrar el 88,7% del agro tradicional y crecer 40,2%. También resaltaron, aunque con montos menores US$ FOB, los demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña.

De un total de 36 mercados, el principal fue Bélgica con US$ 21 millones 277 mil (alza de 167%), seguido de EE.UU. con US$ 17 millones 676 mil (71,9%). Completaron el top five Alemania, Ecuador y Canadá.

Las agroexportaciones no tradicionales (US$ 969 millones 839 mil) se incrementaron en 21,6%. Las uvas (US$ 315 millones 992 mil) lideraron el ranking con una variación positiva de 2,8%, mientras que en el segundo y tercer puesto se posicionaron los arándanos y los mangos, respectivamente.

EE.UU. (US$ 419 millones 064 mil) fue el destino con la mayor demanda de esta oferta peruana al agrupar el 43,2%, aumentando su demanda en 19.4%. Le siguieron Países Bajos, México, Hong Kong y España, aterrizando en un total de 91 países.