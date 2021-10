Conforme a los criterios de Saber más

El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, convocó a los empresarios de Costa Rica a integrarse más con Perú, para identificar oportunidades comerciales y construir cadenas regionales de valor a fin generar más posibilidades de empleo y menos pobreza, así como también reducir la dependencia de insumos de Asia.

Durante su presentación en el certamen ‘Perú, una Oportunidad’, el ejecutivo gremial comentó que nuestro país tiene muchas fortalezas, una de ellas es su alta integración con el mundo –acuerdos comerciales con las principales economías–, además de transitar por una recuperación económica en el 2021 luego de una profunda crisis causada por el COVID-19 el año anterior.

“Si bien hemos avanzado en el comercio bilateral, todavía no nos miramos mucho y parte del interés de este evento es mirarnos más; ver las oportunidades no solo con EE.UU., Europa y China, sino con América Latina, en especial pensando en las pequeñas y medianas empresas, que tienen la oportunidad de iniciarse en el comercio global en la región”, expresó.

Vásquez también resaltó la importancia del Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y dijo que es uno de los dos mega bloques más importantes que vienen construyéndose, junto al RCEP (conformado por los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y cinco socios del Asia y Oceanía), el cual nos permitirá insertarnos a las cadenas globales de valor. Añadió la posibilidad que sea el más grande pues se está negociando el ingreso de Reino Unido y acaban de pedir su acceso China y Taiwán.

Oportunidades

El director del CIEN-ADEX indicó que, gracias al acuerdo vigente desde el 2013 entre Perú y Costa Rica, en la actualidad el 81% del total de productos peruanos puede ingresar libre de aranceles a ese país, y en contraparte, el 88% de productos costarricenses a nuestro territorio de la misma manera, por lo cual se espera el 100% para el 2028.

“El comercio bilateral entre ambas naciones aún no cobra mucha relevancia, de ahí la necesidad que debamos vernos bajo una perspectiva más amplia. Perú ya tiene productos bien posicionados como las uvas frescas o productos de higiene, sin embargo, existen otros cuyos montos aún son bajos, pero representan una gran oportunidad de ser mejor aprovechados. Es momento de asegurarnos como nuevos proveedores”, refirió.

Agregó que el comercio entre Perú y Costa Rica se ha mantenido relativamente estable, llega a los US$ 55 millones al año, en promedio. En el 2020 las exportaciones peruanas al mercado centroamericano sumaron US$ 59 millones y las exportaciones de Costa Rica a Perú US$ 53 millones.

Principales productos

Informó que los principales sectores de nuestro país a la nación centroamericana son el químico y el agropecuario-agroindustrial, además de ser los más dinámicos. Sin embargo, existe un gran potencial para sumar a otros rubros como confecciones y metalmecánica.

“Tenemos oportunidades identificadas que permitirían profundizar el aprovechamiento de la liberalización comercial. Por ejemplo, del total de las importaciones de Costa Rica en productos exportados por Perú, nuestro país solo concentra el 1.4%. Además, existe un nicho de productos que el mercado centroamericano importa y Perú exporta al mundo, pero no a ellos, cuyo monto ascendería a US$ 3,300 millones”, subrayó.

Además, destacó el potencial exportador de los productos peruanos según Export Potencial Map, como las conservas de atún, preparaciones para alimentar animales, papeles para acanalar, harina de pescado, formas planas de polímeros, semillas oleaginosas, preparaciones para salsas, capsicum, camisas de punto, prendas de fibra de alpaca, maquinaria para la industria de alimentos entre otros.

En tanto, Perú le compra a Costa Rica mezclas para bebidas gaseosas, bolsas de plástico, café, colorantes ácidos, aparatos de transmisión, accesorios de máquinas, entre otros.

