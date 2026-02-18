ADEX exhorta a preservar la estabilidad ante riesgo de crisis económica y social

En el marco de la elección del nuevo presidente de la República, luego que el Congreso censurara a José Jerí, la Asociación de Exportadores (ADEX) hizo un llamado al próximo gobierno para que asegure la realización de elecciones transparentes, libres y confiables,

ADEX resaltó que esta decisión deberá fortalecer la institucionalidad democrática y brindar legitimidad tanto ante la ciudadanía como frente a la comunidad internacional.

Asimismo, solicitó mantener en sus cargos a los ministros que vienen mostrando una gestión eficiente, a fin de no interrumpir los avances alcanzados en beneficio del país.

Finalmente, ADEX reafirmó su disposición de aportar propuestas técnicas y respaldar medidas orientadas a fortalecer la gobernabilidad, la inclusión, la transparencia institucional y el desarrollo sostenible del Perú.

Como se recuerda, José Jerí Oré juró como jefe del Estado el pasado 10 de octubre de 2026, tras asumir constitucionalmente el cargo luego de la vacancia de Dina Boluarte. Su gestión duró 130 días, y las recientes controversias en torno a su figura llevaron al Congreso a aprobar su censura.