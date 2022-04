Las exportaciones peruanas a Rusia y Ucrania sumaron US$ 202,8 millones en el 2021, reflejando un crecimiento de 47.8% respecto al 2020 (US$ 137,3 millones), reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX; sin embargo, alertó que las cifras podrían contraerse este año debido al conflicto bélico entre ambas naciones.

En su reporte ‘panorama internacional’ de ambos países, el CIEN-ADEX detalló que en el 2021 las dos naciones concentraron el 0.4% de las exportaciones totales de Perú. Los despachos a Rusia se elevaron en un promedio anual de 23,1% entre el 2017 y 2021 y los de Ucrania 51,3%.

Los envíos a Rusia en el 2021 sumaron US$ 194,3 millones, resaltaron las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales con US$ 102,5 millones), sus principales productos fueron la uva, palta y mandarinas. Le siguió la minería (US$ 37,7 millones), la pesca para consumo humano directo (US$ 35,1 millones) y el químico (US$ 8,3 millones).

El año pasado se despacharon 150 partidas, 27 menos respecto al 2020. El de mayor dependencia fue la merluza congelada, pues del total que Perú envía al mundo, el 51,6% (US$ 3,1 millones) se dirige al mercado ruso.

Los puestos de trabajo asociados al comercio con esa nación alcanzaron el récord de 28.213 en el 2021, representando un incremento de 14% en relación al año anterior, sobre todo por el mayor empleo en el agro y pesca (tradicionales y no tradicionales), que en conjunto acumularon el 80,9%.

LEE TAMBIÉN | Ejecutivo aprobó modificación al reglamento de la leche y productos lácteos

Ucrania

En el caso de Ucrania, el monto ascendió a US$ 8.5 millones, destacando también los no tradicionales (US$ 8,3 millones). El principal rubro fue la pesca no tradicional (US$ 5.1 millones), seguido de la agroindustria, la metalmecánica con US$ 628.900 y el químico con US$ 626.500.

Se despacharon 44 tipos de productos, siendo el de mayor dependencia la trucha congelada. El 38,7% del total exportado por Perú se dirigió a la nación ucraniana (US$ 1,9 millones).

El stock laboral, gracias a los envíos a ese país también alcanzó un récord al situarse en 1.157, reflejando un alza de 60,9% debido al mejor comportamiento de la agricultura tradicional y no tradicional (concentró el 41,5% del total).

En el primer bimestre del año ascendieron a poco más de US$ 43 millones, lo que representó una contracción de 19%. Los envíos al gigante euroasiático (US$ 39,4 millones) cayeron 24% (menos plomo, paltas, pota preparada, lacas y quinua, entre otros) y a Ucrania (US$ 3,6 millones) crecieron 126%, aunque en febrero retrocedieron 30%.

Importaciones

Respecto a las importaciones procedentes de Rusia en el primer bimestre del año, si bien registraron una caída de 29,8% en volumen, en monto logró un aumento de 74,8%. Resaltó el nitrato de amonio requerido por el agro peruano, especialmente para la producción de frutas y hortalizas. Creció 561,4% en monto US$ CIF.

Por su parte, la de Ucrania (US$ 5,8 millones) cayeron 72% por la menor recepción de ferro sílico manganeso, camisas de cilindro para motores y aparatos de telecomunicación, asimismo, porque se dejó importar productos intermedios de hierro o acero, polietileno, minerales de titanio, y cajas y similares de plástico, entre otros.