Las importaciones consiguieron un nuevo récord histórico en los últimos 20 años, al alcanzar poco más de US$ 50,843 millones en 2021, con lo que se registró un crecimiento de 40.7% frente al 2020 y 19.9% en comparación al 2019, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

“Este monto superó el obtenido en el 2020 (US$ 36.100 millones) y el del 2019 (US$ 42.400 millones), y también los históricos más altos como el del 2013 (US$ 43.300 millones) y el del 2018 (US$ 43.200 millones)”, indicó el jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX, Carlos Adriano Pérez.

Adriano detalló que el comportamiento positivo se basó en los mayores volúmenes ante la recuperación de la economía, los mejores precios del petróleo, insumos y principales alimentos, y el incremento del dólar en un 11% durante el año pasado.

Por sectores, resaltó las importaciones metalmecánicas con US$ 17.267 millones, con un alza de 37,4%; resaltaron los celulares con una evolución de 52,4% y los remolcadores por su dinamismo (129.7%).

Asimismo, los químicos (US$ 9.907 millones) con una variación de 34,8% (su partida líder fue medicamentos); el agro con US$ 6.379 millones (28,7%), hidrocarburos con US$ 6,308 millones (97,7%), la siderometalurgia (70,6%), textil (3,8%), minería no metálica (73,1%), prendas de vestir (12,5%), maderas (52,5%) y varios (26%). La minería fue el único rubro que cerró en rojo (-15,6%).

Entre enero y diciembre de 2021, las importaciones procedieron mayormente de Asia (42,2% del total). Destacó China con una participación del 28,5%. Le siguió América del Norte con el 24.1% de concentración, América Latina con el 20,9%, Europa con el 11,5%, África con el 0,8% y Oceanía con el 0,4%.

Según características de uso, las materias primas y productos intermedios representaron el 49% de las importaciones, siendo los de uso industrial los más relevantes con una variación del 44,6% frente al 2020. Resaltaron los químicos farmacéuticos con una participación del 12%. Estados Unidos ocupó el primer lugar como proveedor.

Le siguieron los bienes de capital y materiales de construcción (29,4% del total), especialmente la maquinaria industrial. Los bienes de consumo (21,6% del total), fueron liderados por los de consumo no duradero (alimentos).

