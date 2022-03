Hace unos días se realizó la primera reunión del Consejo Empresarial Australia-Perú, integrado por el sector privado de ambos países –Asociación de Exportadores (ADEX) y el Consejo Empresarial Australia-América Latina (ALABC por sus siglas en inglés)–, el cual busca fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de inversión y aprovechar más los acuerdos comerciales vigentes, a fin de consolidar el proceso de recuperación de sus economías que fueron golpeadas por la pandemia en el 2020.

La economía nacional cayó 11,1% en el 2020 y creció 13,2% el año pasado, en parte por un efecto estadístico, mientras que Australia retrocedió 1,1% en el 2020 y cerró el 2021 con un incremento de 4,2%.

En esa línea, y luego de analizar la compleja situación política y económica del Perú, así como el panorama en Australia frente a sus elecciones generales del 21 de mayo próximo, se acordó buscar un acercamiento con las autoridades para presentarles propuestas y recomendaciones que contribuyan a dinamizar la relación bilateral, promover el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en el que ambos participan.

Además, se evaluó organizar una serie de eventos con el objetivo de dar a conocer los alcances y beneficios de los acuerdos comerciales, generar una aproximación con los representantes de las Oficinas Comerciales y Embajadores en Perú y Australia; e impulsar el acercamiento con otros Consejos Empresariales a fin de intercambiar buenas prácticas.

Exportaciones

Las exportaciones peruanas a Australia sumaron US$ 126,8 millones en el 2021, lo que significó una caída de 9,6% en comparación al 2020 (US$ 140,3 millones), debido principalmente a los menores despachos mineros (-49%).

A pesar de disminuir sus pedidos en 14,9%, el sector tradicional (US$ 86 millones) tuvo una participación de 67,8% del total. Los productos mejor ubicados en el ranking fueron grasas y aceites de pescado (30,3%), cobre y sus concentrados (3,5%), harina de pescado (-7%), grasas y aceite de pescado y sus fracciones refinado (40,6%), zinc y sus concentrados (-34%), entre otros.

Por su parte, las no tradicionales (US$ 40,7 millones) crecieron 3,8%. La demanda fue de compuestos de oro (US$ 2,7 millones), demás partes de máquinas (US$ 2,5 millones) y mango (US$ 2,4 millones). También fungicidas a base de compuestos de cobre, quinua, preparaciones y conservas de anchoas enteras o en trozos, ‘t-shirts’ de algodón y otros.

Si bien sectores como confecciones, metalmecánica, químico y minería no metálica cerraron en azul, otros como la agroindustria, textil, pesca para Consumo Humano Directo (CHD), siderometalurgia, metalurgia, madera y varios, registraron caídas.

Por su parte, las importaciones peruanas provenientes de Australia en el 2021 llegaron a los US$ 154,2 millones (alza de 33,8%). Los productos líderes fueron cianuro, demás cebada, malta sin tostar, partes de máquinas y aparatos, barras laminadas y otros. De esa forma la balanza comercial fue deficitaria para nuestro país en US$ 27,4 millones.