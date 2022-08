En una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, abordó la agenda transversal pendiente y la de las diversas actividades productivas, entre ellas la joyería, que atraviesa un difícil momento que le impide aprovechar las oportunidades existentes en el mundo.

“En base a una reunión sostenida con su antecesor, Oscar Graham Yamahuchi, y su equipo de trabajo se resaltó la importancia de esa actividad, la situación que enfrenta y se plantearon soluciones a fin de asegurar el abastecimiento de oro, uno de sus principales problemas”, manifestó.

Además, refirió que Burneo entendió la delicada posición en la que se encuentran las empresas del sector cuyo mayor porcentaje son micro y pequeñas (mypes), por ello sostendrán otra reunión la próxima semana a fin de avanzar en la solución.

La Gerencia de Manufacturas de ADEX informó que efectivamente, el desabastecimiento de insumos y otros factores afectan a la cadena productiva de la joyería peruana en particular a las mypes exportadoras cuyo número pasó de 294 en el 2011 a 179 el año pasado, una reducción de 39%.

“Las empresas atraviesan momentos complicados por la coyuntura internacional (sobrecostos de fletes, restricciones por el COVID-19) y por lo que acontece en el plano interno (crisis política, falta de la materia prima), todo lo cual impide aprovechar las oportunidades existentes en el mercado global”, detalló Pérez.

Todo ello resulta en una fórmula fatal para las empresas –añadió–, en particular las mypes, que dejan de exportar o peor aún, cierran sus puertas al no poder superar los problemas que encuentran en su día a día.

En el 2011 exportaron un total de 502 grandes, medianas, pequeñas y microempresas del sector joyería (incluidas las que envían muestras), número que se redujo a 249 en el 2021 (caída de 50%).

El año pasado, de las 249, solo el 4% exportó por más de US$ 1 millón, el 14% entre US$ 100,000 y US$ 999,999, el 28% entre US$ 10,000 y US$ 99,999, el 26% entre US$ 1,000 y US$ 9,999; y el 28% por menos de US$ 1,000 (envío de muestras).

En ese sentido, ADEX busca remover los obstáculos que frenan el desarrollo de ese rubro y de los demás; respecto a los sobrecostos de los fletes –poco se puede hacer pues es un problema global–, coordina con los integrantes de la cadena logística a fin de solucionar otros inconvenientes que perjudican la competitividad de las empresas.

Asimismo, y con el objetivo de capacitar y mejorar las fortalezas de todos los integrantes de ese sector, realizará el VI Congreso Internacional de Joyería, del 12 al 14 de octubre próximo en la ciudad de Cusco.