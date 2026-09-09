Una buena noticia para el turismo en el país ha sido el lanzamiento de la nueva ruta que conectará de manera directa a Cusco con São Paulo, que permitirá tener a la Ciudad Imperial como una puerta de entrada más al país. El lanzamiento oficial de la ruta, que será operada por Latam, iniciará operaciones en marzo del 2027, y abrirá la oportunidad de conectar a Cusco con Brasil pero también con los continentes que conectan a través del aeropuerto de Guarulhos (São Paulo).

“La conectividad aérea de Cusco se está fortaleciendo, se está incrementando. Cusco es la única ciudad de nuestro país que tiene conexiones directas con varios países. Estamos hablando de Colombia, Chile, Bolivia y ahora con Brasil. Cusco se pone en vitrina”, destacó Paola Marin, directora de la Dirección General de Aviación Civil) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Es así que destaca que no solo se están incrementando rutas sino también fortaleciendo las que ya tienen, como la ruta Santiago- Cusco, donde Latam está pasando de 7 a 10 frecuencias semanales. Además, a partir de enero 2027, Sky también cubrirá la ruta Santiago- Cusco con un vuelo diario. Con ello, resalta, serán 17 frecuencia semanales que permitirán llevar a más turistas chilenos a la ciudad incaica.

lima 26 de agosto del 2026 Paola Marin, directora de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC

Hace unas semanas, en una entrevista con este Diario, Marin adelantó que había interés de más de una aerolínea por conectar Cusco con São Paulo. “Estamos conversando con otras líneas aéreas, básicamente brasileñas, que están evaluando a nuestro país como mercado potente, de tal manera que puedan iniciar operaciones el próximo año, por lo que tenemos una aerolínea brasileña interesada en cubrir esta ruta y otra línea aérea también con interés en conectar Cusco con otras ciudades de Brasil, y también con Lima como base. Y seguramente, conectar otras ciudades de Brasil con otras de la región nororiente de nuestro país. Hacia eso estamos avanzando”, reveló la funcionaria.

Desde la DGAC resaltan que Brasil es un mercado gigante y que se abre una oportunidad grande que se puede aprovechar para crecer conectando con más ciudades brasileñas.

Por otro lado, también que se viene potenciando con la nueva ruta directa de Lima- Río de Janeiro, que ha implementado Sky.

Cusco tiene opciones para todos los bolsillos.

¿Qué nuevas rutas directas con Brasil se podrán generar a futuro? Marin señala que podrán conectarse con Manaus, Belo Horizonte y quizá, Acre.

El mercado brasileño, de hecho, se está potenciando en los últimos años. Según cifras de Mincetur, el año pasado llegaron alrededor de 222.000 pasajeros provenientes de dicho país, que es el tercer emisor de turistas más importante para el Perú, como destacó también el titular de Mincetur, Rogers Valencia. El funcionario estima que este año llegarán una cantidad similar y que con la nueva conexión de Cusco a São Paulo - que operará en marzo 2027- se podría llegar a unos 48 mil pasajeros más.

En tanto, Manuel Van Oordt, CEO de Latam, ha sido un poco más optimista y ha estimado que a futuro podrían llegar 60 mil o 70 mil pasajeros brasileños adicionales al año.

Para Cusco, Marin indica que Brasil también es el tercer país emisor de turistas extranjeros, siendo un 7% del total de turistas que llegan al Perú. “Hay una predominancia muy fuerte del turista brasileño hacia el Cusco. Y la idea es, con este tipo de conectividad, poder hacer que esta ciudad crezca y se fortalezca”, mencionó durante el lanzamiento oficial de la ruta Cusco- Sao Paulo, de Latam, en el aeropuerto Velasco Astete.

Pero si bien crece la llegada de turistas extranjeros y las rutas hacia Cusco, el Velasco Astete está a topey por ello el gran proyecto de la ciudad incaica a nivel de turismo es el aeropuerto de Chinchero.

¿Cómo viene avanzando? ¿Qué porcentaje de avance ya se tiene? Marin comentó que se tiene un plan de trabajo que se está realizando de manera coordinada. “Lo importante es que contamos con los recursos para este año.La torre de control ya está ejecutándose. Tenemos unos ajustes que realizar en los componentes relacionados al terminal de pasajeros y al centro perimétrico”, explicó.

Además, señaló que ya se tiene a una empresa postora para avanzar el lado tierra, que son edificios adicionales dentro de la infraestructura. “Estos son pasos agigantados que tenemos que dar para que el aeropuerto de Chinchero sea una nueva infraestructura. Además, no sólo necesitamos avanzar, sino que también estamos velando por la infraestructura del aeropuerto, ya que este terminal (del Velasco Astete) va a seguir operando hasta que Chinchero se ponga en operación”, remarcó.

Por ello, mientras tanto -dijo- es importante darle el mantenimiento adecuado a las pistas y terminales de pasajeros del terminal actual.

Por otro lado, Marin aclaró que por la altura existe una complejidad en cuanto a la capacidad de trasladar un avión desde una ciudad como Cusco hacia otra por muchas horas, por lo que se usan naves Neo A320 que ayudan a equilibrar carga, pasajeros o combustible.

De otro lado, refirió que se están potenciando las rutas interregionales, un paso para ello ha sido la que conectará Cusco con Chiclayo.