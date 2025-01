-¿Qué se puede comentar sobre la reunión con el MTC? ¿Era mejor fijar otra fecha?

Primero, es una decisión responsable el haber demorado por segunda vez la inauguración de la nueva terminal, porque como industria no estábamos listos para que se pueda brindar un servicio aceptable, tanto para las líneas aéreas como al pasajero. En varias ocasiones hemos hablado sobre las preocupaciones, la importancia de la transparencia, poder trabajar en equipo, todos alineados con una estrategia y un plan de acción. Desafortunadamente, ello no se llevó a cabo y a raíz de esto nos encontramos con una segunda demora de la inauguración, lo que es realmente crítico para el sector.

El aeropuerto estaba construido para 12 millones de pasajeros y el 2024 viajaron 24 millones. Urge la nueva terminal. Para que el país sea competitivo como destino, como ‘hub’, se requiere esta terminal urgentemente.

Tenemos que asegurarnos de que cuando la terminal se inaugure, cumpla con las normativas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con las expectativas de las líneas aéreas relacionadas a la seguridad. También, que se pueda brindar un servicio adecuado para el pasajero, que la facilitación tanto por seguridad como en inmigraciones tengan la tecnología más moderna posible.

-En su comunicado mencionan que se necesita una mayor transparencia del concesionario del aeropuerto, LAP. ¿Qué aspectos debe transparentar LAP?

Tenemos casi dos meses. Hay que trabajar con más transparencia, con una clara estrategia de lo que está pendiente. Todavía hay muchos temas pendientes. Faltaba claridad en el cronograma y eso no se cumplió. Tenemos que establecer en este tiempo un cronograma coordinado entre el MTC, Inmigraciones, Aduanas y la misma LAP para que podamos trabajar y contribuir de manera alineada, adecuada y responsable. [Debemos asegurar] que todos sepamos cuál es el plan de acción, lo que todavía se tiene que verificar, aprobar o certificar y asegurar que los chequeos se cumplan con ciertas normativas y expectativas, para que no nos encontremos con sorpresas o fallos en el sistema cuando la nueva terminal esté en servicio.

En estos dos meses, en una obra de esta magnitud, el mismo ministro de Transportes tiene que estar totalmente involucrado. Recomendaría que él lidere esta mesa de trabajo y allí estemos el sector, la industria, IATA y Aetai con las líneas aéreas, que esté LAP, la Autoridad de Aviación Civil y los otros actores que juegan un rol importante para asegurarnos que todos tengamos un entendimiento muy claro de la estrategia, lo que se tiene que corregir y el cronograma para llegar al 30 de marzo e inaugurar [el nuevo aeropuerto].

Aunque en la industria habíamos pedido una demora en la inauguración, esto también viene con un coste para nuestros miembros, porque las líneas aéreas habían planificado sus itinerarios, nuevos vuelos, habían contratado nuevo personal y equipos. Todo eso se ha puesto en ‘stand-by’ porque no podemos utilizar la nueva terminal. Así que el impacto también es negativo para la línea aérea en su crecimiento, estrategias y también para el pasajero.

-¿Ven factible que el nuevo terminal esté listo para el 30 de marzo, considerando que esta es la segunda vez que se aplaza la fecha de inauguración?

Espero que hayamos aprendido de nuestros fallos en los últimos meses, con los trabajos, la inauguración y con la cooperación que faltó. Por eso, pido al ministro que él lidere la mesa [de trabajo]. Es crítico para nuestro sector, para el viajero y el país. Con eso tiene que venir el compromiso del Estado, la transparencia de LAP y que todo el sector, tanto público como privado, esté totalmente dedicado, comprometido y enfocado en lo que se tiene que llevar a cabo para llegar al 30 de marzo.

-¿Les informaron sobre qué avances tiene la nueva terminal? Hay que mencionar que aún faltan realizar las pruebas operativas, como apuntaron en su comunicado.

A nivel de construcción vemos una terminal, los puntos de contacto y la infraestructura que se están desarrollando. Todavía falta la validación de los procesos, de la tecnología y de la infraestructura que es mecánica. Eso lo tenemos que cumplir y asegurar que no tengamos fallas cuando se inaugure la nueva terminal.

Por eso es importante la lista de chequeos de las nuevas operaciones que determinará cuándo vamos a estar operativamente certificados y aprobados para operar de manera eficiente. Para eso, como menciono, es importante conocer el cronograma. Es importante entender cuándo se llevarán a cabo estas verificaciones de los procesos y sistemas. Eso nos lo tiene que dar LAP y tenemos que estar totalmente involucrados en ello para asegurarnos que los sistemas están funcionando y no van a tener fallos el día de la inauguración. [En] el mismo sistema de equipaje, que es tan complejo, todavía se tienen que hacer varias verificaciones.

-Entonces, si el nuevo terminal aéreo iniciaba operaciones este mes, se habría generado una fuerte disconformidad por parte de las aerolíneas y de los pasajeros.

Esa ha sido nuestra gran preocupación como gremio e industria. Estamos hablando de miles de pasajeros y de vuelos que operan en el Callao diariamente. Lo que queremos asegurar es que sea una operación segura y eficiente, y que para el pasajero sea una experiencia positiva. No queremos encontrar que el sistema de equipaje tuvo un fallo y miles de maletas no llegaron a su aeronave y, en consecuencia, no llegaron al destino, o largas líneas de espera en el punto de inmigración o de facturación del pasajero. Que la tercera [fecha] sea la vencida, pero eso requerirá estar totalmente alineados a un nivel muy ejecutivo de todas las partes. Estar al tanto de cuáles son las áreas a ser verificadas y asegurarnos que se tienen que corregir cuanto antes si vemos que hay todavía fallos en el sistema, para cumplir con la fecha.

-Un punto a tomar en cuenta es que, con la inauguración, también deberán estar listos los espacios comerciales. ¿Qué se ha hablado al respecto con el MTC y LAP?

Con esta ampliación de tiempo, el reto tiene que ser que la mayoría de los servicios al pasajero estén listos. Obviamente no es lo mismo tener un restaurante disponible a tener los baños funcionando, hay ciertas prioridades, pero el aplazamiento nos da suficiente tiempo para verificar y comprobar que los sistemas funcionan y también para comprobar que la infraestructura del servicio, restaurantes, ‘duty free’, tiendas, áreas de espera, etc., estén totalmente completadas y operativas para cuando se inaugure la terminal. Sería poco afortunado que inauguremos la terminal y nos encontremos con que los servicios al pasajero todavía no están accesibles.

-¿Se va a mantener la comunicación entre los gremios y LAP?

Seré muy claro. Ya hemos demorado la inauguración en dos ocasiones y en estos momentos lo más crítico es tener transparencia, coordinación y alineamiento en los procesos, algo que no tuvimos en el pasado. No podemos tener reuniones con un grupo pero no con el otro. Lo importante aquí, nuevamente, es el liderazgo del gobierno peruano en traer a todos los actores de esta cadena importante del aeropuerto para que estemos alineados con el reto que tenemos.

-Un aspecto que ha mencionado previamente IATA es que está el reto de aumentar la cantidad de vuelos por hora en el Aeropuerto Jorge Chávez, actualmente son 35 por hora. ¿Qué se ha conversado con el MTC?

Tenemos que mirar en fases. La primera prioridad en estos tiempos es asegurar tener dos pistas que funcionen de manera paralela y eficiente, y que funcione la [nueva] torre de control. Ya estuvimos un año sin ello.

Segundo, la inauguración de la terminal. Una vez abierta, hay que trabajar de manera agresiva para aumentar la capacidad del aeropuerto. No tendría que haber excusa, por razones de infraestructura, para que no podamos incrementar por lo menos a 70 (vuelos por hora). Un aeropuerto que tiene dos pistas paralelas y que puede operar independiente una terminal nueva, nos va a permitir traer más conectividad. Un aeropuerto de esta magnitud no puede estar operando con 30 y tantos vuelos por hora. Además, tenemos un reto enorme de conseguir esos resultados manteniendo costos competitivos.

-Si bien la prioridad es tener listo el nuevo terminal, un tema pendiente a largo plazo es el Puente Santa Rosa.

Ese es el número cuatro [en las prioridades]. Es urgente que se hagan las vías necesarias para que el aeropuerto esté adecuadamente conectado. Eso sin duda es una prioridad, una expectativa que desafortunadamente no está en nuestras manos. Tenemos que tener paciencia porque no va a estar disponible en el corto plazo. Estos dos meses adicionales van a permitir que el gobierno pueda trabajar en estas medidas excepcionales o temporales de solución. Les da más calma, pero no podemos perder de vista que necesitamos, lo antes posible, que se den soluciones definitivas.