En el marco de las celebraciones navideñas y de fin de año, Lima Airport Partners (LAP) celebró la Navidad en la nueva infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ofreciendo a los pasajeros nacionales y extranjeros una experiencia integral que combinó arte, música y activaciones culturales en distintos espacios del terminal a lo largo del mes de diciembre.

Bajo el concepto “En estas fiestas, el mejor destino es compartir” , el aeropuerto fue decorado con piezas que resaltan elementos icónicos del nuevo terminal, trabajadas bajo la curaduría del Museo de Arte de Lima (MALI) y con la autoría del artista peruano Haroldo Higa. Estas obras, que forman parte de la identidad visual del aeropuerto, fueron intervenidas con gorros navideños a escala y se convirtieron en uno de los principales puntos de fotografía para los viajeros durante la temporada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Durante diciembre, se desarrollaron activaciones itinerantes en las zonas de llegadas y salidas nacionales e internacionales, con el objetivo de generar un ambiente festivo y acompañar a los pasajeros en uno de los periodos de mayor tránsito del año.

Aeropuerto Jorge Chávez ofreció experiencias navideñas con arte y música durante diciembre. (Foto: LAP)

En la temporada alta por fiestas de fin de año, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró 16 mil movimientos aéreos y movilizó alrededor de 2 millones de pasajeros. En lo que va del año, el terminal aéreo ha movilizado cerca de 25.8 millones de pasajeros, lo que refleja su relevancia como principal punto de conectividad aérea del país.

Como parte de las actividades, el 23 de diciembre el aeropuerto fue escenario de un show musical a cargo de la banda peruana Vanguardia Big Band. La agrupación, integrada por 19 músicos, interpretó un repertorio de música navideña que captó la atención de pasajeros y visitantes, quienes se sumaron al ambiente festivo previo a sus viajes.

“El objetivo es que el aeropuerto no sea solo un lugar de paso, sino un espacio que conecte a las personas desde el primer abrazo, la despedida o el reencuentro” , señaló Piero Lozada, vocero de LAP, al destacar el enfoque de la iniciativa.

LAP impulsó celebraciones de Navidad en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: LAP)

Finalmente, LAP informó que estas celebraciones forman parte de su compromiso por transformar la experiencia de viaje y consolidar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un espacio de encuentro, emoción y conexión durante las fechas festivas.