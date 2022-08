Desde la madrugada de este lunes 29 de agosto no hubieron vuelos entre las 2 a.m. y 5 a.m. en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje.

Esta información fue confirmada por Lima Airport Partners (LAP), pues aseguraron que se ha respetado la disposición dada hace unas semanas por la misma compañía.

A través de un comunicado en Twitter, la empresa operadora de aeropuertos en el Perú y concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez informó acerca de los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje y la suspensión de los vuelos en este rango de horas.

“Sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la pista de aterrizaje actual del Aeropuerto Jorge Chávez, del 29 de agosto al 29 de octubre de 2022, LAP precisa que esta labor se lleva a cabo en el marco del Plan de Mantenimiento Preventivo de la pista de aterrizaje, plataforma y áreas de maniobra, el cual se reportó con la debida anticipación, en noviembre del 2021, cumpliendo así con lo dispuesto por el MTC”, decía el aviso.

Ampliación del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está teniendo obras de mejoramiento, los cuales comprenden una nueva torre de control, una pista de aterrizaje y un terminal con el doble de capacidad del actual. En esta ampliación se calcula una inversión de US$ 1.600 millones.

Además, se tiene previsto culminar con las dos primeras estructuras a fin de este 2022, mientras que en el caso del terminal, se espera finalizar con ello en el tercer trimestre del 2024 y entraría en operación el siguiente año. Hasta la fecha, tiene un avance del 9 %.

Del mismo modo, una inversión extra de US$ 160 millones será para la remodelación del T1, el cual tiene una extensión de 90.000 m2. Se proyecta tener un flujo anual de 50 millones de pasajeros en las próximas dos décadas.

¿Vuelos cancelados?

Si bien se informó que no habrían vuelos, eso no significa que los vuelos programados serán cancelados o movidos a otras fechas. Las aerolíneas han sido notificadas con anticipación, por lo que no deberán planear aterrizajes o embarques en el horario señalado.

“Las líneas aéreas reciben esta información, oportunamente, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, instancia a la que solicitan la aprobación de sus itinerarios de vuelo”, manifestó LAP.

“Este tipo de trabajos se programan con anticipación, por lo tanto la autoridad aeronáutica dispone que no hayan vuelos en estas franjas horarias, por lo cual esta medida no genera cancelaciones ni reprogramaciones de vuelos”, añadió.

No obstante, Indecopi mencionó que en caso los usuarios del servicio de transporte aéreo presenten inconvenientes relacionados a la reprogramación de vuelos o cancelaciones, durante dicho periodo, las aerolíneas deben mantener informados a los usuarios sobre posibles afectaciones en los horarios programados para sus vuelos.

“Así brindar los canales disponibles y las facilidades para que puedan realizar la reprogramación correspondiente o acceder al reembolso del valor neto del boleto, en caso sea solicitado por el usuario, en tanto la ejecución del vuelo no le resulte útil”, señaló.