¿A qué se debe el pedido de aplazar la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez?

Son dos factores. Primero, inaugurar un nuevo terminal, sobre todo de la dimensión que tiene el de Lima, es prácticamente como construir un aeropuerto nuevo. El objetivo siempre es inaugurar sin problemas, pero esta industria depende de muchos factores dentro de la cadena. Cualquier inauguración siempre viene con ciertos desafíos y ciertas consecuencias que uno no esperaba. Todo tiene que estar perfectamente cuadrado y alineado para su inicio.

El segundo punto es que estaremos en pleno pico de temporada alta para las navidades. Son fechas muy críticas para el transporte aéreo, donde el sector tiene poco margen de error, porque todo está al máximo de capacidad. Los aeropuertos y vuelos están llenos, y el pasajero tiene que llegar a su destino porque son fechas muy definidas. Estamos solicitando a LAP que se considere mover las fechas a enero. Como muchos aeropuertos con un eje estratégico importante, la saturación de Lima es prácticamente todo el año. El margen de flexibilidad es mayor [en enero], porque si algo pasa el 18 de diciembre, los vuelos del 19, 20 y 21 estarán casi a su capacidad [total]. En otras fechas hay más flexibilidad.

El riesgo es el retraso de vuelos y las largas colas, entonces, al menos dentro del aeropuerto.

No solo dependemos del transporte de pasajeros, sino del uso eficiente de aviones, tripulaciones y de la carga. Si algo falla en la cadena, hay un impacto para todo el sector. Incluso, sabemos que los servicios inmigratorios tienen sus preocupaciones de tener los recursos y la sala preparada. Eso es un eje muy importante. Es crítico que los servicios migratorios funcionen al 100% para ese movimiento muy grande de pasajeros que llegan y salen del país.

"Quedan pocos meses para el 18 de diciembre y el tiempo se está pasando muy rápido. El impacto puede ser negativo si no conseguimos ese alineamiento [entre jugadores del sector]".

¿Qué se viene haciendo con LAP o el Estado al respecto?

Siguen firmes en las fechas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) creó un grupo de trabajo para asegurar una transición coordinada, lineal y transparente. Con el ministro compartimos que se haya desarrollado un comité de alto nivel a nivel gubernamental con LAP. Hemos solicitado que la industria esté en ese grupo. En estos momentos, las líneas aéreas [a través de] IATA no estamos involucradas, nos dicen que nos van a incluir en algún momento. En proyectos de esta magnitud, como [lo fue] en Ezeiza, Bogotá y Santiago de Chile, la industria fue partícipe y no entendemos por qué aquí no estamos, sobre todo porque un aeropuerto no existe sin aviones. Tenemos que ser partícipes para asegurarnos que el aeropuerto cumpla con las expectativas que tenemos. Ese fue un llamado de urgencia pedido al MTC. Este proyecto no se puede lleva a cabo de forma aislada.

¿Qué otros aspectos han conversado con el MTC y con LAP en estas reuniones?

Han sido reuniones distintas. [Se habló] del proyecto del nuevo aeropuerto por su magnitud e importancia, nos sorprende. No solo es construir un aeropuerto o una terminal, sino lo que significan las vías de acceso y el impacto social. Más del 90% de viajeros entran por Lima [el Jorge Chávez]. Lo conversábamos con el ministro, es necesario que sea una prioridad del Estado, donde al nivel del Congreso, ministros y la presidencia haya una vigilancia constante para asegurarnos que el proyecto se lleve a cabo de la manera más precisa y alineada posible .

También hablamos de la importancia de dar prioridad al nombramiento de Corpac, que juega un rol muy importante y crítico en el desarrollo. El otro tema hablado con el MTC [son] los accesos de carretera al aeropuerto. Es un tema que junto con LAP estamos muy preocupados. [Fueron] dos reuniones productivas. Como sector, lo que vamos a hacer con nuestros miembros, los CEO de las líneas aéreas y de la industria en general, es solicitar una reunión con la presidenta para asegurarnos de cumplir con las fechas establecidas y tengamos la infraestructura aeroportuaria y la que conecta con la ciudad. Este pedido es para que se den cuenta que el ministro de Transportes necesita apoyo y no es tema de un ministerio, sino una cuestión de Estado. Quedan pocos meses para esta fecha [18 de diciembre] y el tiempo se está pasando muy rápido. El impacto puede ser negativo si no conseguimos ese alineamiento.

En julio se empezarán las pruebas en el nuevo aeropuerto y el proceso de mudanza será del 17 al 18 de diciembre, como informó LAP y su CEO, Juan José Salmón, a El Comercio. ¿Es suficiente ello?

Tendríamos que tener una fase de semanas donde la línea aérea poco a poco vaya cambiando. Por un lado, se está haciendo una mudanza inmediata y no por fases, que es un poco más riesgoso. Adicionalmente, se escoge una fecha muy sensible, ni siquiera estaríamos de acuerdo si fuera por fases.

En el caso de Buenos Aires, cuando se cambiaron de la antigua terminal a la nueva, fue una transición por etapas, por grupos de líneas aéreas y fue una manera para asegurar que no colapsen los servicios en un principio. Nuestra intención, trabajando con LAP, es que los imprevistos que salgan los podamos manejar para que el pasajero y la línea aérea no se vean impactados negativamente.

Esto se podría tratar desde julio, entonces.

En julio harán las pruebas, pero la prueba de verdad es el momento en el que el primer pasajero toca el suelo de la nueva terminal y tenga contacto con la línea aérea o el avión para salir de ahí.

¿Hay un coste de oportunidad si se aplaza la inauguración y no se capta una potencial demanda de pasajeros con las fiestas de diciembre?

No va a haber impacto, porque seguimos operando. Cambiar de una terminal a otra no va a aumentar o crear más vuelos [inmediatamente]. Todo está pactado, no es que el 18 vamos a incrementar un 40% [por ejemplo], sino que se va a operar el mismo número de operaciones en la nueva [terminal] como si fuera la antigua.

Accesos

En el caso de los accesos, el Gobierno está trabajando en puentes modulares mientras se licita el puente Santa Rosa. ¿Se les ha informado cómo va la situación de los puentes modulares y del vial que los conectará con el aeropuerto?

Es un tema importante, no solo crear la infraestructura aeroportuaria, que sabemos estará prácticamente lista a finales del año. Es muy preocupante cómo conectaremos la ciudad con la terminal. Si la avenida Faucett es compleja hoy en día, ¿cómo se está trabajando entre el municipio y el aeropuerto para asegurarnos el movimiento del tránsito por las vías auxiliares hasta que se construya el puente [Santa Rosa]?

Sé que hay un plan, porque lo que nos comunicaron LAP y el MTC es básicamente lo mismo, pero no está muy claro para el resto de la comunidad, no se sabe lo que se va a hacer. Hay que dar a conocer al pasajero cómo van a llegar, es un tema importante el flujo terrestre de la ciudad a la nueva terminal. En un aeropuerto con 25 millones de pasajeros al año, construir un puente o las vías de acceso, tarda su tiempo.

Entonces, lo ideal sería que las obras viales estén listas junto con el nuevo aeropuerto y recién ahí se inicien las pruebas.

Si estamos con la fecha del 18 de diciembre, ¿dónde está toda la infraestructura que conecta? Si hoy es sumamente complejo llegar a la actual terminal por la congestión que hay, imagínese cómo llegaremos a la nueva terminal si en estos momentos ni siquiera tenemos la vía, si venimos por la vía de Faucett. En estos momentos parece ser que tenemos un aeropuerto, una terminal nueva que está en una isla, porque la conexión a la terminal no está bien definida. Escuchamos de muchos planes tentativos hasta que se construya el Puente Santa Rosa, pero no está muy claro cómo se va a hacer.

En el caso del Puente Santa Rosa, ¿qué se les han informado?

El Puente Santa Rosa debe estar listo en el 2026, pero el puente por sí solo no asegura la conexión, sino su viaducto y eso va a estar para fines del 2027. Por eso la conexión de Faucett va a seguir siendo la principal. Nos comentaron que el Puente Santa Rosa no va a estar listo antes del 2027-2028, que la avenida Faucett será la arteria principal para llegar a la carretera de acceso a la terminal, por lo que hay mucho trabajo por hacer. Hay que concesionar y empezar a comunicar cuáles serán las nuevas vías de acceso.

"Si hay aumentos de tasas y se convierte en un país más caro, nadie se va a beneficiar, porque las líneas aéreas se verán impactadas negativamente".

¿La nueva terminal generaría nuevos costos en los servicios aeroportuarios?

Perú es uno de los pocos países de la región que todavía no se ha recuperado, ha sido más lento a raíz de los problemas económicos, sociales y políticos. La buena noticia es que esperamos a mediados del año una recuperación total del mercado peruano, en pasajeros, vuelos y conectividad.

Hay unta tarifa, la Tarifa de de Uso Aeroportuario (TUA) que se va a cobrar a pasajeros de transferencia [conexión], tanto internacionales como domésticos. Eso partió de una negociación del Estado y LAP en la adenda firmada en 2017. Apenas entre en operación el terminal, eso se va a cobrar y es un problema. Segundo, el modelo de contrato de concesión hace que los costos de inversión sean trasladados a los usuarios, lo que impactará definitivamente en los servicios como en el TUA a los pasajeros. Calculamos incrementos que se pueden acercar hasta un 10%, lo que nos deja ‘descompetitivos’ a nivel regional.

¿Qué les dijo el ministro con respecto a esto?

Mostró bastante apertura para empezar a discutir los temas de impacto de costos relacionados, tanto con la construcción de la nueva infraestructura como en el TUA para pasajeros en transferencia. Para él es una preocupación y vemos positivo que lo sea y que ya se está pensando en cómo reducir el impacto para no restar competitividad.

¿A cuánto disminuiría este potencial de crecimiento?

Si hay aumentos de tasas y se convierte en un país más caro, nadie se va a beneficiar, porque las líneas aéreas se verán impactadas negativamente. Tenemos que ver lo que pasa en Chile y otros países donde las líneas salen de los mercados. Aquí ocurrió con Spirit y Jetblue, Aeroméxico acaba de anunciar que reducirá de dos a una su frecuencia [de vuelos al Perú].

Vuelos. (Foto: GEC) / FIDEL CARRILLO

Vuelos

Con la nueva terminal, ¿a cuánto aumentará la cantidad de vuelos? ¿Cómo estamos actualmente?

No tenemos una cifra proyectada. La capacidad del aeropuerto [actual] es limitada, tenemos un máximo de 35 operaciones por hora, es totalmente ineficiente. La idea es trabajar para duplicar ese número muy cerca a la apertura [de la nueva terminal]. El Perú en estos momentos tiene dos pistas que le permiten operar de manera paralela. Desafortunadamente, lo estamos utilizando como si fuera un aeropuerto con una pista.

Desde el MTC y el Gobierno necesitamos asegurar que Corpac tenga los servicios y recursos necesarios para habilitar el uso de dos pistas. Tenemos que poner en función la nueva torre, que todavía no está en funcionamiento. Eso tendría que ser prioridad, porque tenemos que maximizar la eficiencia, eliminar las demoras en tierra o en aire. Hemos tenido demoras en el sobrevuelo del espacio aéreo peruano constantemente y eso tiene un impacto, no solo para el país, es un impacto regional, porque mucho del tráfico que vuela desde el norte al sur o del sur al norte transita por el espacio aéreo peruano.

Con mucha regularidad hay demoras en vuelos por ineficiencia o falta de recursos de Corpac para manejar este tráfico. Vemos grandes demoras en el aeropuerto de Lima que al final tienen un impacto negativo en los aeropuertos secundarios del país. El pasajero se ve impactado negativamente, tenemos que pensar en el pasajero.

Hace 15 años, Lima era un ‘hub’, sino el primero el segundo aeropuerto más importante de la región, sobre todo en la parte oeste. Hoy en día está por detrás de Bogotá y Panamá. La nueva infraestructura tendría que ayudar a posicionar nuevamente al Perú como un ‘hub’ competitivo.

¿Qué se ha conversado con el MTC con respecto a Corpac y el mejoramiento de la eficiencia de los controladores aéreos?

El MTC tiene que dar prioridad al nombramiento de ejecutivos en Corpac, que juega un rol muy importante y muy crítico en el desarrollo. Se puede crear la mejor terminal del mundo, pero si no están alineadas a nivel operativo, de seguridad, funcionamiento con el espacio aéreo y tierra, vamos a tener un aeropuerto muy ineficiente.

Nos comunicaron que se esperan hacer algunos anuncios. Hay que hacer varios nombramientos. Lo vemos positivo porque falta una coordinación extensa entre LAP y Corpac, están parados, debido a la falta de gerencia de Corpac y no se están tomando decisiones en un momento muy crítico, cuanto más se demoren puede tener impacto en la inauguración.

La intención de la industria y el propio operador es lograr que se den operaciones simultáneas en ambas pistas. Para eso, hay que desarrollar todos los procesos operacionales que nos lleve a ese resultado. Ahí es donde está faltando, de parte de Corpac, que se tomen decisiones de cara al objetivo de la industria: maximizar la capacidad de vuelos por hora.