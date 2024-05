El vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para las Américas, Peter Cerdá, conversó con El Comercio sobre la situación de los aeropuertos secundarios, en los que consideró que se debe trabajar en un plan de desarrollo de aeropuertos secundarios. En ese sentido, sostuvo que se debe mejorar la infraestructura de los aeropuertos internacionales que tiene el Perú en regiones, así como contar con aduanas e inmigraciones, para captar el potencial de vuelos internacionales.

—¿Qué retos presentan los aeropuertos regionales? Está en construcción el Aeropuerto de Chinchero.

Donde tenemos grandes oportunidades de desarrollo en América Latina son los aeropuertos secundarios, porque las economías de estas ciudades están creciendo. Su desarrollo económico, turístico, el interés a nivel global de conocer el Perú, no solo Cusco o Lima, otras partes del país, pero eso requiere de inversión.

En Perú, en los aeropuertos secundarios no ha sido adecuado el crecimiento que llega. E n muchos casos en los aeropuertos secundarios con poner dos aeronaves ya los saturamos. Realmente no es eficiente operar un aeropuerto con dos aeronaves, no es la mejor manera de maximizar . Necesitamos trabajar con el gobierno central y los gobiernos regionales para crear un plan de desarrollo de los aeropuertos secundarios que nos permita crecer.

"[Tenemos] el potencial de crear vuelos internacionales que vayan directamente a Cusco, Trujillo e Iquitos, eso queremos como sector e industria".

—¿Esto también incluye mejorar los aeropuertos internacionales en regiones?

Tenemos Cusco, Trujillo, Iquitos. [Tenemos] el potencial de crear vuelos internacionales que vayan directamente a esos lugares, eso queremos como sector e industria. Lima siempre va a ser el aeropuerto principal del país, pero queremos empezar a crear más conectividad entre ciudades secundarias. Trujillo-Iquitos o Trujillo-Cusco, por qué no, pero también queremos la conectividad internacional, que las líneas aéreas internacionales puedan volar directamente al nuevo aeropuerto en Cusco, a Iquitos o Trujillo. Como lo vemos en Estados Unidos, Europa, Colombia y Chile.

Eso viene con una necesidad de mejorar la infraestructura entre aeropuertos. Tenemos que asegurar que tengan aduana, inmigraciones, cumplan con las normativas internacionales para llegar a esos puntos y eso requiere de una agenda y una visión clara del Gobierno central.

—¿Qué otros aspectos también pueden ayudar a generar más conectividad?

Estamos en un momento con muchas posibilidades de mejorar la conectividad global y regional. Con más conexiones y más competencia, las tarifas de vuelos bajan. Argentina, por ejemplo, tiene una política de cielos abiertos para abrir los mercados y está negociando con todos los países. Tuvo un anuncio con Brasil de abrir los mercados y ahora se va a firmar un acuerdo con Chile, se está hablando mucho con Estados Unidos y vemos que con Perú hay una gran oportunidad de que los dos países lleguen a un acuerdo para que haya más competencia, conectividad y líneas aéreas operando entre los dos mercados y que no utilicemos los sistemas anticuados de los acuerdos bilaterales que controlan, el número de frecuencias, el origen, destino, tipo de avión y cuántos pasajeros.

—¿Esto a nivel de aerolíneas?

Es un tema de gobierno a gobierno. El primer eje es que los gobiernos tienen que crear el marco regulatorio que permitirá a las líneas aéreas evaluar y abrir .

¿Cómo viene el sector aeronáutico local e internacional?

El transporte aéreo internacional es el 7,9% del PBI y 17 millones de empleos se desarrollan por turismo. En estos momentos, el 90% de turistas viene a nuestra región por vía aérea, es crítico. Por eso, uno de los llamados a los gobiernos es la importancia del transporte aéreo en la región.

Si miramos la región, comparando el primer semestre de este año con el del año pasado, tenemos 46 nuevas rutas, 11.000 frecuencias nuevas con 2,4 millones de asientos . Un porcentaje de esto es el mejoramiento en Perú, es una buena noticia, pero hay también mucha conectividad que no se ha recuperado.

El mercado doméstico peruano en el mes a mes se recuperó, está al 100%. En el internacional [vuelos internacionales] todavía estamos entre 85% a 90%, esperamos que para junio estemos 100% recuperados. La contribución del [Aeropuerto] Jorge Chávez a la economía peruana es de casi US$1.400 millones. Es importante que el Estado entienda la magnitud de este tipo de proyectos y la importancia de darle los recursos necesarios para cumplir con las metas.

—¿Con el nuevo se generará este monto?

Tendría que generar todavía más, porque va a ser un aeropuerto más grande, vamos a duplicar casi el número de operaciones, de vuelos, la terminal va a ser el doble del tamaño. Van a haber más tiendas, más restaurantes, va a ser un núcleo de negocios.