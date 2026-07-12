Resumen

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Aeropuerto Velasco Astete del Cusco
Aeropuerto Velasco Astete del Cusco
/ PERUVIAN MINISTRY OF TRANSPORT / AFP
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La conectividad aérea en el país continúa en recuperación. En este contexto, el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez representa un escenario favorable. Sin embargo, contrasta con los desafíos que enfrenta la infraestructura aeroportuaria regional para ampliar su capacidad mediante nuevas inversiones. Cerrar las brechas de infraestructura y servicios aeroportuarios será fundamental para consolidar una recuperación del turismo en el país.

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