En mayo terminó la última de las tres licitaciones de afiliados que ha ganado Integra desde que se aplica dicho sistema para reducir comisiones. ¿Cuáles son los resultados consolidados?

Hemos pasado del 2019 al 2025 de 2 millones a 5 millones de afiliados. Con ello, hemos más que duplicado el tamaño de la AFP. Y ello ha implicado un cambio significativo en la cartera. Hemos pasado de un promedio de edad de 43 años en el 2019 a un promedio de edad de 38 años. También hemos visto un cambio importante en la distribución de hombres y mujeres. Hemos pasado de una AFP que tenía 62% de hombres a 55% de hombres, con lo cual hoy todo está más equiparado. Y lo otro que es significativo, es que pasamos de tener en el 2019 a 800 mil afiliados en comisión por flujo y 1,3 millones en saldo, a 750 mil en comisión por flujo y 4,2 millones en comisión por saldo. Es decir, hoy día de los 5 millones que tenemos, 4,2 millones están en comisión por saldo pagando 0,78% al año sobre activos administrados en Integra.

¿Ha variado el nivel de afiliados cotizantes?

Hemos visto que el aumento significativo de afiliados no ha traído una baja en la cotización. Sigue en alrededor de 40%-42%. En síntesis, el 60% de la cartera es menor a 40 años. Y eso es importante, porque se dice mucho ‘¿qué vas a reformar si no hay nada que reformar?’ El 60% de los afiliados son menores de 40, con lo cual les queda por lo menos 25 años de vida para construir un fondo. En lugar de destruir lo que ha funcionado bien, hay que fortalecerlo para ver cómo le das pensión a esa gente joven.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

En cuanto a saldo administrado, ¿cuál es la participación que ha alcanzado la AFP?

Nosotros, que apostamos mucho por las legislaciones e hicimos una apuesta importante en la reducción del precio de comisión, terminamos siendo de alguna manera los más afectados con los retiros. Porque al tener gente joven, el monto de 4 UIT permite que ellos retiren absolutamente todo. Nosotros tenemos una mayor proporción de clientes que han retirado el 100% de sus fondos versus otras carteras de la competencia que tienen clientes mayores y, como habían acumulado más, retiran menos del 100% de sus fondos. Por eso nosotros no mantenemos el ‘market share’ de fondos. Hoy día estamos manejando S/40.000 millones de los S/110.000 millones que hay en el sistema. Estamos hablando de un poco menos del 40%.

Al no haber prosperado una propuesta de retiro de fondos durante la primera mitad del año, ¿han podido rebalancear los portafolios?

Sin duda estamos mejor posicionados de lo que estábamos al cierre de los retiros que fue a finales del año pasado. Sin embargo, la idea que yo tenía de llegar a un portafolio bastante más adecuado en diciembre de este año se ha visto trastocada por la amenaza de retiros, porque de alguna manera la amenaza de retiro permanente le hace un daño inmenso al sistema, le hace un daño inmenso a la previsión futura. Entonces, sí estamos moviéndonos hacia el portafolio ideal, pero con cautela. Todavía estamos yendo un poco más lento de lo que deberíamos por esta permanente amenaza. Yo tengo confianza de que vamos a priorizar como país la reforma.

¿Qué implica moverse con cautela?¿Qué activos están priorizando?

Estamos priorizando activos líquidos, que también son los que salieron. Un ejemplo teórico: si yo tuve que vender bolsa global, vamos a decir el S&P para dar liquidez, yo hoy compro S&P. Eso es liquidez contra liquidez y va calzado con reconstruir portafolio, activo por activo. Eso está encaminado. Pero, por ejemplo, entrar en activos de infraestructura, que si bien hoy puedo estar bien, invierto menos. Entonces, esos activos alternativos, en infraestructura, es más difícil que los tomemos.

La primera mitad del año también estuvo marcada por el movimiento de los mercados tras la elección de Trump y, ahora, con lo que ha sido el conflicto entre Irán e Israel. ¿Qué se ha hecho para recuperar rentabilidad para los portafolios en ese contexto?

Este año para nosotros ha sido un poco más difícil, ´porque siempre hemos tenido esta nube gris del retiro. Se ha aprovechado en activos internacionales, pero no se ha aprovechado probablemente todo lo que se pudo en la bolsa local, porque es una compra de un activo que, si bien tuvo oportunidad de precio, representa un menor nivel de liquidez. Hemos visto un año bastante volátil, con mucha incertidumbre, no solamente económica. Hoy tenemos incertidumbre y riesgos geopolíticos que no se veían hace bastante tiempo. Estamos siendo cautos.

Con todo ello, ¿cuál ha sido el rendimiento que han tenido los fondos que administran ustedes durante la primera mitad del año y qué podríamos esperar para el cierre?

Para la primera mitad del año, después de unos meses bastante negativos por lo que hemos conversado, ya hemos visto una recuperación. Estamos cerca a haber recuperado todo lo del primer semestre y también, cerca de llegar a cifras positivas en el Fondo 1 -un par de puntos- mientras que en el Fondo 2 y 3 cercanos a llegar a cero. Yo creo que por ahí va a ir el cierre del semestre. ¿Qué tenemos hacia adelante? El 50% más o menos de inversión está en Perú y estamos entrando en una etapa electoral que suele ser compleja. Pese a ello, yo veo los activos peruanos atractivos. Creo que cualquier movimiento negativo en el segundo semestre es una oportunidad de compra.

Tras las licitaciones ganadas, AFP Integra ha logrado duplicar su tamaño totalizando cerca de 5 millones de afiliados (Foto: Difusión)

¿En cuanto a tasas?

Por ejemplo, estamos hablando de 5%-7% de la tasa de interés promedio que tiene el Fondo 1. Entonces deberíamos pensar que en el año puede tener 3,5%-4% y hoy día tienes el dólar en S/3,60. El dólar es difícil pensar hacia dónde va a ir, pero la apreciación del sol -de S/3,75 a S/3,60- y las inversiones en dólares generan un rendimiento negativo cuando se convierte a soles. Hay un efecto negativo por la apreciación en los portafolios y creo que eso nos da un colchón para que hacia finales de año tengamos una recuperación en ese frente. Creo que vamos a ver un segundo semestre positivo en los tres fondos.

¿Cuál es el rendimiento en el último año?

Entre mayo 2025 y mayo 2024, el Fondo 1 en la industria ha rendido 2,5%, el Fondo 2 llegó a 1,20%, y el Fondo 3 es el que está rindiendo negativo, con -4% más o menos). En el caso de Integra, el Fondo 1 en los últimos 12 meses rindió 1,36%, el Fondo 2 llegó a 1,64%, y Fondo 3 está en -5,4%. El Fondo 0 registra 5,4% positivo.

Como administradores de fondos, ¿cuánto están invirtiendo en ganar eficiencia operativa?, ¿qué proyectos de digitalización tienen en marcha?

Hoy, de cara al cliente, diría que el 85%-90% de nuestros procesos se pueden hacer virtuales. Lo que estamos buscando mejorar ahora es el ‘back’. El directorio nos aprobó un proyecto, para los próximos tres años, de alrededor de US$9 millones, para hacer un ‘upgrade’ tecnológico de cara a mejorar permanentemente el servicio al cliente y buscar eficiencia.

¿En qué etapa de dicha inversión se encuentran?

El proyecto está en proceso de planeación. Tiene cinco frentes y estamos atacando frente por frente, tratando de implementar metodologías ágiles para que las mejoras de los sistemas las vayan viendo los clientes conforme vamos avanzando.

Reforma de pensiones

Tras la etapa de comentarios, estamos a la espera de la publicación del reglamento de la nueva Ley de Reforma del Sistema de Pensiones. ¿Qué comentarios hizo Integra sobre el documento prepublicado?

Una de las críticas que hemos tenido es que es un sistema complejo, pero hay aspectos que pueden hacerse muy simples para que el ciudadano realmente entienda. La pensión mínima es un gran beneficio y el ciudadano tiene que entender bien cuál es el esfuerzo. Yo le tengo que decir hoy día, mañana o en seis meses, lo mismo. Y creo que es bien importante que el reglamento recoja los comentarios que hemos hecho de cara a definir los requisitos para llegar a la pensión mínima de manera simple. La simpleza es básica. Esos son los comentarios que hemos mandado al MEF. Yo confío en que el MEF los va a recoger, porque incluso el ministro ha sido muy claro sobre la potencia de la pensión mínima.

Respecto a la pensión mínima, ¿en qué se debe ser simple?

Como está el reglamento hoy, la definición de las unidades de aporte es: un mes y un aporte. Es decir, si yo contribuyo un mes, estoy dando un aporte. Y necesito 240 meses (para obtener la pensión mínima). Pero hay una fórmula que ha planteado el MEF que no deja tan claro que un mes es un aporte para el sistema privado, pero sí para el sistema público. Esa fórmula, que tiene sus razones -con las cuales no estoy completamente de acuerdo-, si sale como está, va a generar confusión. Entiendo que hay que ser cuidadoso con la caja fiscal. Aún así, creo que hay un punto medio para cuidar las finanzas públicas y darle al afilido una fórmula bastante entendible.

El reglamento prepublicado también habla de la conexión con diversas instituciones. ¿Le preocupa?

Estamos hablando de instituciones que han tenido una evolución tecnológica importante. Sunat tiene una plataforma tecnológica importante. La otra institución es Reniec y también tiene sistemas digitales electrónicos potentes. Va a ser clave para los nuevos afiliados. Yo creo que ya tenemos un desarrollo tecnológico de interconexión. Se trata más de un tema de voluntades, de definir la gobernanza y quién es responsable de qué parte.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Se ha definido una rentabilidad mínima en función a un portafolio modelo. Esta parte de la ley está a cargo de la SBS. ¿Qué comentarios han hecho sobre ello?

Ese es un tema un poco más complejo, debemos definir si habrá un cambio de multifondos a Fondos de estilo de vida. Y cómo se trabajará esa transición. El definir portafolios modelo tiene complejidades porque, ¿quién lo define?, ¿cada administrador o el regulador? Creo que no hay una respuesta correcta. No me aventuraría a dar una opinión hasta tener una discución más técnica.

El retiro de las 8 UIT se sigue prometiendo desde el Congreso, pese a que la nueva ley lo prohíbe. Si bien no se logró en la primera legislatura, algunos prometen hacer realidad el retiro antes de diciembre. ¿Qué se debe hacer, en su opinión, para evitarlo?

Todos los que están fomentando reducir los ahorros previsionales, en el fondo de su ser, creen que no es necesario tener sistema de pensiones. Es un error pensar así. Yo confío en que esas voces que hablan de diciembre son pocas. Y espero que prime la mirada de largo plazo. El mismo TC en el dictamen que hizo sobre la inconstitucionalidad de los retiros, dijo que el retiro solo aplica en un caso extraordinario. No ha definido qué es extraordinario, pero en este momento no estamos ante un escenario de ese tipo. Tenemos, como ciudadanos y como país, que buscar cómo fortalecer el sistema. En ese sentido, la ley de modernización, que no es perfecta, apunta en la dirección correcta.

Más allá del efecto sobre el afiliado, ¿sería insostenible para los portafolios?

Cada vez es más insostenible porque los activos que quedan son menos líquidos. El mismo mercado, si se da cuenta que habrá un retiro, te quita las propuestas de compra y terminas saliendo de activos a precios que no son los mejores. Pero, en el orden de ideas, el daño primero es al que retira. En segundo lugar está el que no retira y se queda porque el portafolio no es el óptimo. Y en tercer lugar está todo el país. El ahorro interno que estamos reduciendo limita el crecimiento.

AFP Integra cumple 32 años. ¿Cómo se ven en el largo plazo?

Somos una de las dos AFP que está desde inicio del sistema privado. Tenemos una gran responsabilidad por hacer todo lo posible para proteger y ayudar a los ciudadanos a que tengan la mejor pensión posible. Y en eso vamos a ser incansables. Hemos hablado de la reforma, hemos reducido comisiones, hemos implementado un sistema de ahorro voluntario que lamentablemente no ha tenido tracción, pero lo seguiremos haciendo hasta que tenga tracción. Soy un convencido de que la construcción del futuro se hace paso a paso. El objetivo final es que el ciudadano tenga pensión.