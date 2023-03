—La Agencia Francesa de Desarrollo tiene un presupuesto de S/1.000 millones para financiar proyectos en el Perú. ¿Cuánto invertirán en el 2023?

Es difícil afirmar que tenemos S/1.000 millones porque eso siempre está en el marco de una negociación. No estamos seguros de que este año se invertirá todo ni hay una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trabajar con nosotros. Ya tenemos préstamos firmados, pero todavía no podemos hablar de los que no están firmados con el MEF y con otros actores.

—¿Qué acuerdos ya cerraron para este año?

Este año hemos firmado un convenio con las cajas municipales y tenemos un camino muy fuerte sobre el tema de la inclusión financiera de la población de bajo nivel de ingreso en todo el Perú para ayudarles a beneficiar con préstamos con baja tasa de interés a fin de que puedan financiar su propia vivienda o sus propias actividades económicas.

—¿Con qué cajas firmaron los acuerdos y por cuánto dinero?

Por ejemplo con la Caja Huancayo firmamos un proyecto de S/100 millones para facilitar el acceso a un crédito a una tasa de interés baja. Además, la idea es apoyar y fortalecer las capacidades de la caja para introducir o apalancar el financiamiento de proyectos sobre el cambio climático a través de su institución.

—¿Cómo se apalancan proyectos sobre el cambio climático a través de una caja municipal?

Teniendo proyectos con un beneficio para el cambio climático, es decir, actividades económicas que puedan reducir la emisión de gases de carbono o que pueda contribuir a limitar y a reducir los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en el ámbito de las agriculturas o de las empresas industriales podemos apoyar a una cadena de valor con menos emisión, con menos impacto en el medio ambiente.

—¿Con qué otras cajas trabajarán este año?

Estamos esperando firmar un proyecto con Caja Cusco este año que se centrará en la igualdad de género. El objetivo es que la caja tenga la asistencia técnica dedicada a fortalecer las herramientas técnicas para que las mujeres se puedan beneficiar con este crédito y, a su vez, fortalecer el conocimiento de las mujeres sobre cómo manejan su dinero y aumentar sus autonomías financieras. La fecha de firma debería ser a mitad de año.

—La agencia también suele trabajar con el Fondo MiVivienda Verde. ¿Este año tendrán proyectos en conjunto?

Este año se invertirán 60 millones de euros en el financiamiento de MiVivienda Verde. [...] Este es un proyecto vinculado con la vivienda social y es parte de una estrategia muy fuerte que tenemos en el país. Anteriormente tuvimos tres líneas de crédito para financiar el Fondo MiVivienda Verde. Fueron más de 300 millones de euros que financiamos en 2015, 2019 y 2021. La cuarta línea que mencionaba llegará en el 2023.

—¿Qué otros proyectos esperan cerrar este año?

Tenemos un proyecto regional que se llama “Tierra Indígena”. En Perú vamos a hacer una ampliación de S/10 millones para trabajar en la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas y su entorno en la amazonía peruana. Va a firmarse en 2023 y tendrá vigencia hasta 2026.

También estamos preparando un proyecto muy importante con la Municipalidad de Lima para la recuperación del Centro Histórico de Lima. Esperamos firmarlo antes de fin de año y será un proyecto de US$50 millones aproximadamente.

—¿En qué consiste la recuperación?

Todavía se está afinando, pero el proyecto se trata de dar la recuperación del patrimonio antiguo de la ciudad, del Centro Histórico de Lima.

—¿Cuál fue su inversión en Perú durante 2022 y qué tanto se crecerá este año?

Invertimos 25 millones de euros en el 2022, pero si miramos y analizamos la cartera de proyectos que estamos preparando con el Gobierno Peruano, en 2023 [nuestra inversión] será 15 veces superior. Pero son proyectos que se están preparando, todavía no es seguro que podrá hacerse.